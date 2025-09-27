Allanan una “narcobodega” en Capiatá

La fiscal antidrogas Julia Báez encabezó el allanamiento llevado a cabo esta noche en una bodega ubicada en el barrio Torre Molino de la ciudad de Capiatá.

El operativo dejó como resultado la detención de Elder Amalio Dosantos Jara, de 28 años, oriundo de Tebicuarymí.

De acuerdo con los agentes, el negocio ilícito operaba como un punto de venta de drogas camuflado entre las actividades de un local de bebidas. La fachada le permitía mantener un constante flujo de clientes, lo que generó sospechas en la zona.

Evidencias incautadas en una bodega de Capiatá

Durante la intervención se incautaron:

39,9 gramos de cocaína distribuidos en 15 dosis listas para la venta.

Teléfonos celulares utilizados para las operaciones ilícitas.

Dinero en efectivo y documentos varios.

Un DVR como evidencia complementaria.

Los pobladores habían denunciado reiteradas veces el funcionamiento del sitio, preocupado especialmente por la cercanía a un colegio, lo que convertía el punto en una amenaza directa para adolescentes y jóvenes.