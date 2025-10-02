Fuerte operativo en el Abasto: incautan productos frutihortícolas

Una fuerte comitiva de agentes antimotines acompañó anoche el procedimiento de control en el Mercado de Abasto, en busca de controlar el contrabando y proteger la producción nacional. Pese a que por momentos se registraron algunas discusiones, la presencia policial evitó que se registren mayores incidentes.

Hermes Balbuena, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detalló que pidieron documentos de todos los productos que se encontraban en los depósitos.

“Decomisamos algunas mercaderías que no tienen documentación alguna que acrediten que sean nacional o que hayan ingresado de forma legal al territorio nacional. Tienen tiempo hasta mañana para presentar los documentos o si no lastimosamente ya van a quedar incautados”, señaló.

Afirman que productos son nacionales

Los comerciantes cuestionaron el procedimiento y aseguraron que la mayoría de los productos decomisados son todos nacionales. “Ellos son ingenieros agrónomos, tienen que saber la diferencia entre producto nacional, argentino y brasilero. No tienen documento, pero a la vista ya se nota que son nacionales”, manifestó un trabajador.

Así también, relataron que uno de los comerciantes cuyas cajas fueron decomisadas siempre compra de pequeños productores de muy escasos recursos, quienes no están formalizados y por ello no tienen las facturas que acrediten la compra.