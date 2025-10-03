Crimen de militar: “Es inmensa la extensión del trabajo”, dice fiscal general

El militar Guillermo Moral fue asesinado en la tarde de ayer frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la UNA. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dio a conocer las acciones que lleva adelante el Ministerio Público como parte de la investigación.

Con relación al equipo de fiscales que investigará el crimen, indicó que “estamos creando un equipo de trabajo que seguramente van a enterarse próximamente”.

Precisó que la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, a cargo interinamente de Manuel Doldán, ya tomó intervención.

Lea más: Guillermo Moral: hallan moto que habría sido usada por los sicarios

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Crimen de militar Moral: procedimientos ya realizados

Además, citó que las intervenciones realizadas incluyen allanamientos en la vivienda del coronel Luis Belotto, quien fue condenado por soborno tras la denuncia de la víctima fatal. También indicó que se intervino en el Cuartel General de la 2da División de Caballería en San Juan Misiones, donde Belloto prestaba servicio, y agregó que se incautaron celulares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acotó que se allanó la celda de Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", quien está procesado por el caso “A Ultranza Py”, y que se recolectaron imágenes de circuito cerrado de la zona del crimen.

“Estamos en trámite pleno, muchas intervenciones a la par y simultáneas, con los cuales pretendemos tener una respuesta. Las líneas de seguimiento de las cámaras son muy densas. Logramos extender el control de seguimiento de la motocicleta. Es inmensa la extensión del trabajo. Seguramente, con buena expectativa, tendremos respuestas en las próximas horas”, dijo.

Mencionó que las primeras conclusiones que obtengan tras los procedimientos serán puestas a conocimiento de la opinión pública.

Lea más: Autopsia a Guillermo Moral Centurión: militar falleció de un certero disparo

Protección para fiscal y periodistas

Por otro lado, el fiscal desmintió que el fiscal Deny Yoon Pak, quien lideró la investigación de “A Ultranza Py”, esté desprotegido.

También aseguró que están desplegando protocolos para la protección de periodistas, especialmente aquellos que sufrieron atentados en las últimas semanas.