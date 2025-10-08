Capiatá: detienen a joven con extenso prontuario tras violento asalto a conductor de Motobolt

Un conductor de la plataforma Motobolt fue víctima de un violento asalto en la noche del martes en Capiatá, donde recibió tres heridas de arma blanca por parte de un pasajero que se apoderó de su motocicleta y su teléfono celular. El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 en la avenida San Agustín y Sonia Mabel Zeballos, barrio San Agustín, compañía 15 Aldana Cañada.

La víctima fue identificada como Andrés Báez Vallejos, paraguayo de 55 años, quien tras el ataque logró caminar algunas cuadras hasta ser auxiliado por vecinos que alertaron al sistema 911. Bomberos voluntarios lo trasladaron en estado delicado hasta el hospital distrital de Capiatá.

Detenido con amplio prontuario

El presunto autor fue identificado como Pablo Israel Figueredo Jara, de 23 años, quien cuenta con ocho antecedentes por robo y hurto, y recientemente había recuperado su libertad con arresto domiciliario, medida que violó al cometer el hecho.

Según el comisario Carlos Maldonado, jefe de la Comisaría 59° Central, el joven descendió de la motocicleta fingiendo haber llegado a su domicilio y en ese momento atacó con un arma blanca al conductor. Posteriormente, huyó con la motocicleta y el celular de la víctima.

El biciclo, de la marca Motostar, modelo SK 150, fue localizado gracias al dispositivo GPS instalado. Personal policial logró ubicarlo y detener al sospechoso en la zona de la compañía 7 Posta Ybyraro, en Capiatá.

Investigación fiscal en curso

El procedimiento fue comunicado a la fiscal Carolina Martínez, de la Unidad N.º 1, quien dispuso la detención de Figueredo y la apertura de la causa. El arma blanca utilizada en el ataque aún no fue encontrada.