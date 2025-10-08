Por error de la Fiscalía, absuelven en un homicidio a sobrino de Neneco, pero sigue preso por crimen de exintendente

Gustavo Benítez Gadea, paraguayo, de 30 años de edad, alias Chiqui, quien por mucho tiempo fue conocido como Gustavo Acosta Gadea, resultó capturado sorpresiva e inesperadamente el 9 de julio de 2024 en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en la capital del departamento de Amambay.

Gustavo llegó herido tras sufrir un accidente de tránsito en Paranhos, un municipio brasileño del estado de Mato Grosso do Sul que queda frente a la ciudad paraguaya de Ypejhú, que a su vez corresponde al departamento de Canindeyú.

Chiqui llegó a ser señalado como uno de los autores materiales del asesinato del periodista de ABC Color, Pablo Medina Velázquez, en un atentado que también le cotó la vida a su acompañante, Antonia Maribel Almada Chamorro.

El doble homicidio ocurrió el 16 de octubre de 2014 en un camino rural del distrito de Villa Ygatimí, en Canindeyú.

Sin embargo, la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) de nuestro país determinaron posteriormente que los autores materiales fueron el papá biológico de Chiqui, Wilson Acosta Marques, preso pero aún sin condena en Brasil, y el primo de Chiqui, Flavio Acosta Riveros, condenado a 36 años en Brasil.

En tanto que en juicio se probó que el autor moral del asesinato de Pablo y Antonia en 2014 fue el entonces intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, alias Neneco, quien cumple condena de 39 años en la cárcel de Tacumbú.

Este es hermano de Wilson y tío de Chiqui y Flavio.

Los otros dos casos que le atribuyen

Gustavo Benítez Gadea, alias Chiqui, aunque fue descartado en el caso de Pablo Medina y Antonia Almada, sí tenía órdenes de captura por otros dos homicidios.

Uno de ellos se produjo el 27 de mayo de 2014 en un prostíbulo de Villa Ygatimí, donde Chiqui supuestamente degolló a Amalio Núñez Rolón, en una pelea por una de las mujeres que trabajaban en el lugar.

Justamente, en esta causa es que fue absuelto el martes último, ya que la Fiscalía no le tomó la declaración indagatoria antes de llegar a la etapa resolutoria.

El nuevo fiscal de Curuguaty, Carlos Rodrigo Giandinotto Paredes, quien ahora tomó el expediente, aclaró que Chiqui seguirá preso por el otro hecho que le atribuyen, el asesinato del exintendente de Ypejhú, Julián Núñez Benítez, registrado el 1 de agosto de 2014 en Ypejhú.

Julián fue ultimado supuestamente por Chiqui y su padre Wilson, aunque por orden del entonces intendente Vilmar.

El problema habría sido que Julián quería recuperar la Intendencia y Vilmar decidió aparentemente matarlo para desplazarlo del escenario político local.

Pericias balísticas y declaraciones de testigos supuestamente comprometen a Chiqui en el crimen del exintendente de Ypejhú Julián Núñez.