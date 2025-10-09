Video: amigos del presunto delincuente abatido por Motobolt hablan de ser “justicieros”

Tres hombres, quienes presuntamente serían amigos de Bruno Alfredo Acosta Alvarenga (21), conversaban en una transmisión en vivo por TikTok sobre asistir a la manifestación para exigir justicia por la muerte del supuesto delincuente a manos de un conductor de Motobolt.

Uno de ellos, cuyo nombre de cuenta figura como “Oscar-daniel”, menciona que no está de acuerdo con ir a la manifestación porque “nuestra justicia no sirve” y por esto “nosotros nomás debemos ser los justicieros”.

Otro de ellos, al parecer convencido con la idea de la persona cuyo rostro no se puede ver, coincide en que es una “pérdida de tiempo” exigir justicia y menciona algo como que “solo más que un bim, bum, bam y terminó eso”.

“No se ve en ningún momento kape que él le quiso quitar algo, ni hacer algo, kape”, agregó el joven con quepis negro en referencia a Acosta Alvarenga.

Pandilla buscaría “cobrar venganza”

Sobre el caso en sí, el abogado Maglio Villalba, defensor del conductor de plataforma Diego Daniel Junior Delgado Florenciáñez (28), reveló que su cliente recibió una serie de amenazas.

Según el profesional, sería una pandilla de asaltantes la que se organiza para cobrar venganza por la muerte de uno de sus miembros.

“Tuvimos la comunicación con el policía que le asistió en ese momento y nos comentó que ayer a la mañana fueron a su casa tres motocicletas y con arma empezaron a amedrentarle. También ya nos hicieron llegar la información de que se está armando un equipo para poder cobrar venganza, que ya se están organizando, porque en realidad trabajan como pandilla que se mueven para delinquir”, especificó.

Por su parte, el trabajador de la plataforma de transporte fue imputado por homicidio doloso y el caso continúa siendo investigado por la fiscala Carolina Spezzini.

