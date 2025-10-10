Adicto ingresó a una vivienda, fue reducido por el dueño y falleció de un paro cardiorrespiratorio

La Policía Nacional investiga un hecho ocurrido en la mañana de este viernes, cerca de las 6:00, en una residencia del barrio Chaipé de Encarnación. Se presume que se trató de un intento de hurto con resultado de muerte del presunto autor, según los intervinientes.

El propietario de la residencia, Cristian Daniel González Guerrero (20), manifestó que vio a un extraño ingresar a su vivienda, a quien empujó para sacarlo al patio. El hombre ingresó por la parte trasera de la vivienda, precisó.

Tras un forcejeo, lo redujo boca abajo y lo sostuvo de las manos. Luego constató que el hombre había fallecido en el lugar.

Los investigadores no hallaron rastros de golpes o sangre en el fallecido. La médica forense Fani Escalante determinó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio. En cercanías al cuerpo hallaron una herramienta tipo sierra, que presumen pertenecía al occiso.

Posible sobredosis

Según familiares, el fallecido, identificado como Roberto Carlos León (51), era adicto, por lo que no se descarta que una sobredosis haya sido la causante de la muerte.

La fiscal de turno, Lorena Castelví, indicó que se tomaron muestras para realizar los exámenes toxicológicos, a fin de determinar la causa del paro cardiorrespiratorio, que podría estar relacionada con el consumo de algún tipo de estupefaciente.

Entretanto, los familiares del fallecido manifestaron que consideran que León no ingresó con intención de robar en la vivienda, sino para pedir auxilio.

Supuestamente, antes de llegar a la residencia de su vecino, habría ido a pedir ayuda a la casa de sus parientes en la zona, pero se encontraba bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, según declararon.