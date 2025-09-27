Caen cuatro personas que estarían vinculadas al atentado contra el jefe de prensa de Lambaré

En el marco de la investigación del atentado que sufrió Fabián Costa, director de prensa de la Municipalidad de Lambaré, cuya casa y automóvil fueron baleados por desconocidos, la Policía Nacional realizó un operativo en el que allanaron cinco viviendas de forma simultánea en la madrugada de hoy.

El resultado del operativo fue una persona detenida y otras tres que quedaron aprehendidas. De las mismas, dos son adolescentes.

“En su poder tenían nueve gramos de cocaína, 17 cartuchos e incautamos también 7 celulares y elementos varios que puedan guiarnos hacia el objetivo principal que estamos siguiendo”, precisó el comisario Richard Vera, jefe de Homicidios Asunción.

Tras las varias detenciones que se realizaron, la Policía Nacional no descarta que se trate de un grupo criminal que se dedica también a otras actividades ilícitas, como microtráfico.

Arma del primer detenido

El detenido por su presunta responsabilidad en el atentado a la casa del periodista Fabián Costa en Lambaré es Mauricio Aníbal Ortiz Peralta, de 34 años, jefe de la facción Comando Ñemby de la barra brava del club Cerro Porteño. Mauricio, además, es señalado como el principal distribuidor de drogas de esa ciudad. Habría operado en alianza con el Clan Rotela (CR).

Su captura fue materializada por policías del departamento de Homicidios de Asunción, quienes investigan el atentado perpetrado el 17 de setiembre pasado por dos sicarios que dispararon 22 tiros contra la casa y el coche del jefe de Prensa de la Municipalidad de Lambaré, el periodista Julio Fabián Costa Caballero, de 44 años, en el barrio Mariscal López.

Según la investigación policial, Mauricio sería el dueño de la pistola que se usó en el ataque contra el periodista Fabián Costa, aunque el arma aún no fue encontrada.

La misma arma se usó en otros atentados del 6 de setiembre en San Lorenzo, caso por el que Mauricio tiene arresto domiciliario, y el 20 de abril en Villarrica, hecho por el que recién ahora sería procesado.

Según destacó Richard Vera, todos los aprehendidos y detenidos son personas jóvenes y no descartó que tengan relación también con el microtráfico.