Caso Fabián Costa: cinco allanamientos en simultáneo en Central

La Policía Nacional y la Fiscalía encabezan cinco allanamientos en simultáneo en la mañana de este sábado, dentro del marco de las investigaciones sobre el ataque que recibió el periodista Fabián Costa el pasado 17 de septiembre, en su casa de Lambaré.

Los allanamientos se realizan en el departamento Central a cargo de los fiscales: Verónica Mayor, Eugenio Ocampo, Amelia Bernal, Fernando Meter y Juan Carlos Ruiz Díaz.

Costa es jefe del Departamento de Comunicación de la Municipalidad de Lambaré y fue víctima de un atentado ocurrido el pasado 17 de este mes.

Dos personas desconocidas llegaron hasta su domicilio, ubicado en el barrio Mariscal López de la mencionada ciudad, y efectuaron disparos contra su vehículo y su vivienda.

El Ministerio Público busca dar con los autores del hecho.

El fin de semana pasado fue detenido Mauricio Ortiz Peralta como sospechoso del ataque a la vivienda del periodista.

La detención se dio tras un allanamiento a la vivienda del sospechoso, ubicada en el barrio Pa’i Ñu, en la calle Los Álamos casi Tres Zorzales de Ñemby.

En el sitio, los intervinientes hallaron una gran cantidad de proyectiles calibre 9 milímetros, como así también, una prensa para la supuesta elaboración de drogas, balanzas de precisión, dinero y celulares, entre otros elementos que servirían de evidencia.

Sin embargo, todavía no se confirmó el hallazgo del arma utilizada en el atentado, aunque según la correlación balística que hizo la Policía Nacional sobre las vainas encontradas en la escena, llevó a la identificación del sospechoso.