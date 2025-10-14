Hurtan un auto en menos de dos minutos en pleno centro de Villarrica

Un llamativo caso de hurto de vehículo se registró en la madrugada de este lunes en el centro de Villarrica, cuando un delincuente logró llevarse un automóvil en menos de dos minutos. Las imágenes de circuito cerrado muestran cómo el autor forzó la puerta en apenas 15 segundos y, tras un minuto de maniobras, logró encender el rodado y huir del sitio.

El hecho se produjo alrededor de la 01:56 de la madrugada del lunes, sobre las calles Colón y General Díaz, del barrio Centro de la capital guaireña, según el informe de la Comisaría 3ª - Centro.

La víctima fue identificada como María Pía Marcela Cubas Vera, de 25 años, quien reside en el mismo lugar donde ocurrió el hecho. Su vehículo, un Toyota Premio, año 2002, color plateado, estaba estacionado frente a su domicilio.

La afectada manifestó a los intervinientes que notó la desaparición de su vehículo alrededor de las 12:37 pm, cuando salió para utilizarlo y descubrió que ya no estaba. Posteriormente, al revisar las cámaras de seguridad de la zona, se percató de cómo el delincuente operó con rapidez y total seguridad.

En las imágenes se observa a un hombre de contextura robusta, estatura alta y cutis blanco, que vestía pantalón oscuro, campera negra, pullover a rayas y calzado también oscuro. Sin mayores obstáculos, forzó la puerta del Toyota y luego realizó el puenteo para ponerlo en marcha y abandonar la zona.

La víctima acudió a la Comisaría 3ª - Centro, donde formalizó la denuncia. De inmediato, agentes de patrulla se dirigieron al lugar, acompañando a la afectada para verificar cámaras de comercios y viviendas aledañas.

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la intervención del Departamento de Automotores y del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, con el fin de iniciar las labores de rastreo e identificación del sospechoso.