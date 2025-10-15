Fiscalía incauta gran cantidad documentación de un inmueble en Lambaré

La fiscala Amelia Bernal intervino hoy en un inmueble ubicado en el barrio Palomar de Lambaré ante una denuncia sobre el hallazgo de documentaciones varias. Según la abogada Viveca Varela, quien representa a la propietaria, la dueña tiene sospechas de que los papeles podrían ser parte de la mafia de los pagarés.

Al respecto, la representante del Ministerio Público precisó que de momento no hay indicios sobre que podrían guardar relación con el mencionado caso, sin embargo, aún debe realizarse un análisis más profundo dentro de la Fiscalía.

“Mucha documentación de varias empresas, son facturas, recibos, pagarés, hay también algunos con fecha, otros sin fecha. Hay que investigar, hay que ver si se iniciaron juicios; no sabemos todavía”, detalló.

También confirmó que una vez concretado el análisis, la documentación estaría siendo devuelta a los propietarios.

Documentos “no judicializados”

Por el caso, el abogado José Rolando Gómez, representante legal externo de las empresas Punto Hogar, Utopía y Activex, aseguró que esos documentos estaban en poder de un trabajador que “gozaba de confianza” para el manejo de los archivos y que vivía en ese inmueble.

Sin embargo, supuestamente ante una disputas con quienes le alquilaban en lugar, tuvo que mudarse y no pudo trasladar los documentos con él.

De igual manera, el profesional sostuvo que de ninguna manera guardarían relación con la mafia de los pagarés, ya que no estarían judicializados y netamente pertenecen a las empresas que representa.

“Nos ponemos a disposición del Ministerio Público y no tenemos ningún problema en que lleven; pero que dejen constancia porque es patrimonio de la empresa. Nunca sufrimos ningún allanamiento, no tenemos juicios; no hay nada que esconder”, mencionó.

