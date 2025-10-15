Vídeo: le robaron su automóvil y lo usaron para cometer más asaltos

Éver Iván Álvarez denunció que en la madrugada de ayer, delincuentes irrumpieron frente a su vivienda, ubicada en el barrio Santo Domingo de Lambaré, y se llevaron su automóvil: un Toyota New Vitz RS color gris humo. Sin embargo, reveló que lo más grave fue que horas después, su vehículo fue utilizado para cometer otros delitos en la misma zona.

“Vinieron prácticamente de mi casa a llevar mi vehículo. Después usaron mi auto para robar otro auto a tres cuadras, que luego lo dejaron”, relató.

Según los registros de cámaras de seguridad que el propio afectado consiguió, los asaltantes llegaron a bordo de su auto poco después de las 01:00 para perpetrar el otro robo de vehículo y más tarde, a las 15:00, fueron captados nuevamente ingresando a una vivienda.

“A la tarde veo en otro circuito que robaron otra vez: entraron en una vivienda que sería de otra zona y la pelaron. Llegaron a bordo de mi vehículo, que ni la chapa le quitaron, lo único que le cambiaron fueron las ruedas”, dijo.

Investigación a pulmón y falta de respuesta

El afectado contó que reunió las pruebas por cuenta propia, debido a la escasa reacción policial tras la denuncia.

“Tuve que ir de vecino en vecino pidiendo grabaciones, desde mi casa hasta Cacique Lambaré. Algunos no querían ayudar, pero al final conseguí los videos”, dijo.

Asegura que entregó todas las evidencias a la Fiscalía y a la Policía, sin embargo, hasta ahora no recibió novedades sobre el paradero del vehículo ni sobre los responsables.

“Llevamos todo a las autoridades, pero no hubo respuesta. Prácticamente, estamos ubicando el vehículo por cuenta propia”, lamentó.

Pérdidas materiales y laborales

Dentro del vehículo robado, Álvarez perdió su billetera, uniforme y equipos de trabajo, ya que se desempeña como árbitro de balonmano -o handball-.

“Se llevaron todo, hasta mis intercomunicadores. Tuve que cancelar mi jornada porque no tengo mis elementos de trabajo”, lamentó.

Además, precisó que el robo de su automóvil es un perjuicio de aproximadamente unos G. 35 millones, conforme al valor del mismo en el mercado actual.