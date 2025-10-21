Recuperan piano patrimonial del MEC que desapareció de forma confusa

Agentes de la Comisaría 19ª Metropolitana recuperaron ayer un piano de aproximadamente 60 años, considerado un patrimonio cultural del Colegio Nuestra Señora de la Asunción, institución dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El instrumento fue localizado en el barrio Tres Bocas de Villa Elisa, luego de que autoridades educativas denunciaran que se encontraba a la venta por G. 15 millones en redes sociales.

El piano se encontraba desaparecido desde abril del año pasado, cuando fue retirado del depósito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), donde permanecía guardado.

La directora del colegio reconoció el instrumento en una publicación en línea y alertó a las autoridades, quienes coordinaron la recuperación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Policía recupera vehículo robado y aprehende a un hombre tras persecución

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posible confusión en el retiro del depósito

Según informaron desde el MEC, el instrumento habría sido entregado por error durante una donación de objetos en desuso del depósito del Ineram.

Las autoridades aclararon que se iniciará una investigación interna para determinar cómo el piano fue incluido entre los bienes descartados y quiénes participaron del proceso.

Lea más: Video: hurtan por séptima vez en colegio céntrico de Trinidad

Tras la intervención policial, el piano patrimonial fue devuelto al Colegio Nuestra Señora de la Asunción.