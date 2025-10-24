Incautan drogas y detienen a un hombre durante allanamiento en J. A. Saldívar

Durante un operativo realizado en el barrio Compañía 8 de la ciudad de J. A. Saldívar, agentes del Ministerio Público, con apoyo de personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FFEE) y del Departamento de Investigación Zona 2 de la Dirección de Operaciones Urbanas, lograron la detención de un hombre y la incautación de varias evidencias vinculadas al tráfico de drogas.

El procedimiento fue encabezado por el fiscal Marco Amarilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Luque, quien ordenó el allanamiento de la vivienda tras labores de investigación.

Droga y evidencia incautada

En el lugar fueron halladas diversas sustancias ilícitas:

10,9 gramos de supuesta pasta base de cocaína , distribuidos en siete porciones y ocho dosis.

23,8 gramos de supuesta pasta base de cocaína , divididos en 140 dosis.

76 gramos de supuesto clorhidrato de cocaína , fraccionados en diez porciones y dos dosis.

31,2 gramos de supuesta marihuana, contenidos en un paquete.

En total, las drogas incautadas suman 34,7 gramos de pasta base de cocaína, 76 gramos de clorhidrato de cocaína y 31,2 gramos de marihuana.

Además, los intervinientes incautaron dinero en efectivo, una balanza digital y dos armas blancas, elementos que serían utilizados para la preparación y comercialización de las sustancias.

El fiscal Amarilla dispuso la remisión de las drogas y demás evidencias para su análisis y resguardo correspondiente, así como la comunicación a las autoridades competentes para la prosecución de las diligencias investigativas.