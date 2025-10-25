Atacan a una mujer con presunto gas pimienta en Mariano Roque Alonso

El ataque a la mujer ocurrió alrededor de las 15:30 en la intersección de las calles Campo Grande y Campo Vía, del barrio Remanso de Mariano Roque Alonso, según el informe de la Comisaría 10ª Central.

La víctima, identificada como Graciela Otilia Quintana viuda de López (66), se encontraba al mando de su vehículo cuando fue atacada por un hombre que caminaba por la zona.

El subjefe de la Comisaría de Mariano Roque Alonso, comisario Rodolfo Sánchez, relató que “fue atacada por un sujeto que estaba recorriendo por las calles. En un momento dado se acercó hasta ella, quien estaba con las ventanas abajo, y recibió un ataque que sería como un rociado de lo que ella dijo que fue un gas pimienta”.

La víctima presentó enrojecimiento en la piel y afectación en los ojos, según el comisario. “Reaccionó su piel a dicho líquido que recibió. Dijo también que el atacante portaba en su poder un arma blanca, un cuchillo”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: A balazos, custodio policial evitó el asalto a uno de los “magos aduaneros”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vecinos auxiliaron a la víctima

Ante el ataque, según relató el jefe policial, la mujer logró subir los vidrios del vehículo y tocar la bocina, lo que alertó a los vecinos del sector.

“La señora alzó los vidrios y empezó a tocar la bocina y ya vecinos salieron como para auxiliarla, y en eso el sujeto corrió”, comentó.

Su hija, María del Carmen Lazzarini Quintana, llegó rápidamente al lugar y, junto con los agentes policiales, inició la búsqueda del sospechoso.

A unas dos cuadras del sitio, los intervinientes localizaron y detuvieron al supuesto autor, identificado como Roberto Gabriel Amarilla Silvera (37).

Lea más: Video: delincuente se paseó por escuela y hurtó cartera de una profe

Con varios antecedentes

El detenido contaba con cuatro antecedentes por robo agravado y reducción, registrados en los años 2017, 2019, 2022 y 2025.

“Viendo sus antecedentes, podría ser algún integrante de alguna banda bastante pesada, como asaltacajeros, inclusive, también se indica como ladrón de vehículos”, mencionó el comisario.

En el momento de su detención, Amarilla Silvera se encontraba sin remera ni quepis, conforme al reporte del agente. Agregó que no se halló el gas pimienta presuntamente utilizado durante el ataque.

Imágenes de circuito cerrado confirmaron su identidad

Las cámaras de seguridad de vecinos captaron el momento en que el sospechoso se aproximó al automóvil de la víctima.

En las imágenes se observa cómo el hombre se acerca al lado de la conductora y, tras unos segundos, huye del lugar. También se lo ve, previamente, extrayendo aparentemente un cuchillo de entre su calzado.

El comisario indicó que la hija de la víctima y los agentes policiales confirmaron su identificación a partir de dichas grabaciones.

Investigación fiscal en curso

El caso fue comunicado a la fiscal Blanca Zaracho, quien dispuso que el detenido permanezca en la comisaría a disposición del Ministerio Público.

La víctima fue asistida en el hospital local, donde recibió atención por la irritación causada por el gas. Posteriormente, fue dada de alta.