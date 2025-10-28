Chespis “robacables” tumban una columna de la Ande en San Lorenzo

Un intento de robo de cables de cobre terminó con una columna derribada y varios hogares sin energía eléctrica en el barrio San Luis, de San Lorenzo. Vecinos aseguraron que un grupo de presuntos adictos provocó el hecho anoche, dejando además daños materiales en una vivienda y parte de la calle bloqueada.

Rafael Ruiz, uno de los vecinos afectados, relató que él y su pareja fueron testigos del hecho. “Cuando llegamos a casa, escuchamos un ruido, salimos y ya vimos a varios chespis estirándose por los cables. Eran muchos. Tuvieron que colgarse seguramente entre todos porque echaron la columna y también el basurero", comentó en conversación con ABC TV.

Señaló que luego de ocasionar los daños salieron corriendo y dejaron en el sitio bolsas con restos de cables y de plásticos reciclados.

Adictos tienen en zozobra a los vecinos

Ruiz agregó que no es la primera vez que este tipo de hechos ocurre en la zona. “Recorren la noche y la madrugada buscando qué robar”, señaló.

La columna caída dañó parte de la muralla de una vivienda y quedó afectando parcialmente la calle, lo que también representó un riesgo para los transeúntes y vehículos.

Los pobladores denunciaron el hecho a la Policía Nacional y comunicaron la situación a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Los vecinos del barrio San Luis pidieron sobre todo mayor presencia policial y patrullajes nocturnos para evitar que estos hechos se repitan, ya que el robo de cables y materiales eléctricos se ha vuelto una práctica frecuente en la zona.