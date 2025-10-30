Detienen a un hombre por presuntamente amenazar vía redes a un periodista

El 18 de septiembre pasado, el periodista Carlos Benítez denunció que su vivienda en Lambaré fue atacada a balazos. Ahora, por otra causa que también denunció el comunicador al Ministerio Público, hoy fue detenido un hombre.

Se trata de Luis Alberto Quintana Acosta, quien según la investigación a cargo de la fiscala Ruth Benítez, es el principal sospechoso de haber amenazado al periodista vía redes sociales y también durante las transmisiones en vivo que realiza el medio “El Observador”.

La causa en sí corresponde a coacción y amenaza de hechos punibles que provenían de tres perfiles -uno de ellos el de Quintana- en referencia a investigaciones por el caso de la mafia de los pagarés, según precisó la agente del Ministerio Público.

“Esta persona a través de dicho perfil instaba a realizar atentados y de no seguir publicando cuestiones relacionadas con la investigación de la mafia de los pagarés. Hemos constatado en Messenger los mensajes realizados donde se instaba, obligaba, a dejar de hablar sobre la mafia de los pagarés y de ciertos profesionales”, detalló.

