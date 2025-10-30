Policiales
30 de octubre de 2025 - 18:57

Detienen a un hombre por presuntamente amenazar vía redes a un periodista

Un hombre fue detenido este jueves tras un allanamiento por una causa denunciada por el periodista Carlos Benítez. El comunicador habría recibido una serie de amenazas vía redes sociales y su casa también había sido atacada con disparos.

El 18 de septiembre pasado, el periodista Carlos Benítez denunció que su vivienda en Lambaré fue atacada a balazos. Ahora, por otra causa que también denunció el comunicador al Ministerio Público, hoy fue detenido un hombre.

Se trata de Luis Alberto Quintana Acosta, quien según la investigación a cargo de la fiscala Ruth Benítez, es el principal sospechoso de haber amenazado al periodista vía redes sociales y también durante las transmisiones en vivo que realiza el medio “El Observador”.

La causa en sí corresponde a coacción y amenaza de hechos punibles que provenían de tres perfiles -uno de ellos el de Quintana- en referencia a investigaciones por el caso de la mafia de los pagarés, según precisó la agente del Ministerio Público.

Allanamiento realizado hoy en el marco de las investigaciones de amenazas al periodista Carlos Benítez.
“Esta persona a través de dicho perfil instaba a realizar atentados y de no seguir publicando cuestiones relacionadas con la investigación de la mafia de los pagarés. Hemos constatado en Messenger los mensajes realizados donde se instaba, obligaba, a dejar de hablar sobre la mafia de los pagarés y de ciertos profesionales”, detalló.

