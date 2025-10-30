Detonan banco en Katueté: testigo describe momentos del ataque

El hecho ocurrió cerca de las 3:00 de este jueves, cuando un grupo de desconocidos atacó un banco en el centro de Katueté. “A las 03:00 empezaron. Fue terrible, terrible”, según relató una testigo.

Contó que las primeras detonaciones se escucharon en la zona trasera de su vivienda. Explicó que ya estaban despiertos y se preparaban para un viaje cuando comenzaron las explosiones.

“Nos levantamos porque alguien de la familia tenía que viajar y justo se bajó, arrancó el camión que estaba estacionado acá en frente y se fue a terminar el mate. En eso yo escuché la bomba. Dije: ‘¿Qué es lo que pasa?, ¿es 3 de noviembre o día de la Policía? ¿Por qué tanta bomba?’ Parecían fuegos artificiales", comentó.

También mencionó que los sonidos parecían provenir “de drones” y que escuchó “varios disparos al aire”.

Vecinos afectados y sin poder dormir

Además, señaló que al escuchar la primera explosión corrieron a refugiarse nuevamente dentro de su casa. Posteriormente, se oyeron ráfagas de disparos y detonaciones más fuertes.

“Después escuchamos la explosión de la dinamita y subimos otra vez corriendo. Después ya escuchamos las metralletas y los disparos”, dijo.

Según su relato, la acción de los atacantes duró aproximadamente 30 minutos. “No fueron cinco ni diez minutos. Media hora más o menos duró. Terrible, terrible”, expresó.

Policías bajo ataque y patrulleras inutilizadas

Durante el hecho, los agresores habrían disparado contra las patrulleras, lo que impidió el desplazamiento de los agentes. El testigo afirmó que observó a varios policías a pie cerca de su casa.

“Muchos policías pasaban caminando y corriendo frente a mi casa; volvían hacia el banco porque atacaron las patrulleras y no podían moverse en la patrullera”, añadió.

Comentó que el dueño de la gomería que colinda con el banco, inclusive, vio a uno de los delincuentes parados frente a su ventana.

Aseguró, además, que aunque no hubo heridos en su entorno, permanecen afectados por lo ocurrido. “Estamos bien de salud, pero muy afectados, muy asustados y con sueño porque no dormimos más hoy”, mencionó.