30 de octubre de 2025 - 15:04

Detonan banco en Katueté: testigo describe momentos del ataque

Destrozos por el atraco a la sucursal del banco Itaú en Katuete, Canindeyú.
Así quedó la sucursal del banco Itaú en Katuete, Canindeyú, tras el atraco con explosivos.Tereza Fretes Alonso

Un grupo armado atacó un banco en Katueté durante la madrugada de este jueves, utilizando explosivos y armas largas. Testigos relataron que el hecho duró unos 30 minutos.

El hecho ocurrió cerca de las 3:00 de este jueves, cuando un grupo de desconocidos atacó un banco en el centro de Katueté. “A las 03:00 empezaron. Fue terrible, terrible”, según relató una testigo.

Contó que las primeras detonaciones se escucharon en la zona trasera de su vivienda. Explicó que ya estaban despiertos y se preparaban para un viaje cuando comenzaron las explosiones.

“Nos levantamos porque alguien de la familia tenía que viajar y justo se bajó, arrancó el camión que estaba estacionado acá en frente y se fue a terminar el mate. En eso yo escuché la bomba. Dije: ‘¿Qué es lo que pasa?, ¿es 3 de noviembre o día de la Policía? ¿Por qué tanta bomba?’ Parecían fuegos artificiales", comentó.

También mencionó que los sonidos parecían provenir “de drones” y que escuchó “varios disparos al aire”.

Vecinos afectados y sin poder dormir

Además, señaló que al escuchar la primera explosión corrieron a refugiarse nuevamente dentro de su casa. Posteriormente, se oyeron ráfagas de disparos y detonaciones más fuertes.

“Después escuchamos la explosión de la dinamita y subimos otra vez corriendo. Después ya escuchamos las metralletas y los disparos”, dijo.

Según su relato, la acción de los atacantes duró aproximadamente 30 minutos. “No fueron cinco ni diez minutos. Media hora más o menos duró. Terrible, terrible”, expresó.

Policías bajo ataque y patrulleras inutilizadas

Durante el hecho, los agresores habrían disparado contra las patrulleras, lo que impidió el desplazamiento de los agentes. El testigo afirmó que observó a varios policías a pie cerca de su casa.

“Muchos policías pasaban caminando y corriendo frente a mi casa; volvían hacia el banco porque atacaron las patrulleras y no podían moverse en la patrullera”, añadió.

Comentó que el dueño de la gomería que colinda con el banco, inclusive, vio a uno de los delincuentes parados frente a su ventana.

Aseguró, además, que aunque no hubo heridos en su entorno, permanecen afectados por lo ocurrido. “Estamos bien de salud, pero muy afectados, muy asustados y con sueño porque no dormimos más hoy”, mencionó.

