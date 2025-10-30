Video: así fue el brutal asalto a repartidores en Vaquería

El hecho ocurrió hoy jueves alrededor de las 09:40, en un camino vecinal que une la compañía Mbokaja’i con la ciudad de Vaquería, departamento de Caaguazú. El vehículo asaltado, un camión Mercedes Benz rojo perteneciente a la empresa Huguito Ferretería, transportaba materiales de construcción.

Tres trabajadores que viajaban en el mismo fueron sorprendidos por dos hombres con armas de fuego.

Según el memorándum policial de la Comisaría 20ª de Vaquería, los asaltantes salieron de un yuyal, interceptaron el camión y amenazaron a los ocupantes. Los mismos exigieron dinero y celulares.

Un disparo habría asustado a los trabajadores

El violento episodio quedó registrado en video gracias a una cámara ubicada dentro del camión. En la grabación se observa a los tres trabajadores escuchando música y tomando tereré, cuando repentinamente se oye al menos un disparo y el conductor detiene el vehículo bruscamente.

Segundos después, los delincuentes encapuchados y vestidos de oscuro se acercan y ordenan entregar “plata, plata”.

Los trabajadores, aterrados, también ofrecen sus celulares, y tres cheques al portador por un total de G. 16.000.000.

Posteriormente, los asaltantes liberaron a las víctimas y escaparon hacia una zona boscosa. Por otro lado, los trabajadores, con un “gracias, che hermano” encendieron el camión y salieron del lugar.

La empresa emitió un comunicado oficial informando que todos los empleados víctimas del asalto se encuentran fuera de peligro y que colaboran activamente con los investigadores para esclarecer el hecho y lograr la captura de los autores.