Choque de colectivos deja más de una veintena de pasajeros heridos

El accidente de tránsito se registró sobre la avenida Von Poleski, ciudad de Villa Elisa. Se vieron involucrados dos colectivos, uno de la Línea 15 y otro de la Línea 38.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay acudieron al llamado de emergencia para asistir a los pasajeros. Según detallaron los mismos, hay 21 lesionados en total, pero todos se encuentran fuera de peligro.

Los heridos fueron derivados a distintos centros médicos para ser atendidos.

Lea más: Video: así fue el increíble accidente en el shopping

¿Cómo fue el percance?

“El de la Línea 38 se quedó para alzar pasajeros y el de la Línea 15 fue a embestir contra él por la parte trasera. El chofer refirió que tenía una gran cantidad de personas y que no pudo frenar”, manifestó el subcomisario Rubén Duarte para ABC TV.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mismo señaló que ellos registraron preliminarmente más de 15 lesionados, pero el procedimiento seguía en curso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Niño de 3 años fallece tras ser embestido por una camioneta en Coronel Oviedo

Ambos conductores fueron derivados para someterse al alcotest, pero hasta el cierre del material aún no se tenían los resultados.

El choque ocasionó un importante congestionamiento en la transitada vía.