Detienen a tres descuidistas con celulares hurtados durante la Fiesta de la Cerveza

La Policía Nacional detuvo a tres personas —dos hombres y una mujer— sindicadas como responsables del hurto de teléfonos celulares durante la Fiesta de la Cerveza, uno de los eventos más concurridos del departamento de Guairá, realizado en el predio del Club Social y Deportivo Alemán.

Los aprehendidos fueron identificados como Fermina Adelaida Galeano Duré (32), Cristino Gerardo Ojeda (36), con antecedentes por hurto agravado en 2023 y hurto en 2025 y Héctor Ramón Domínguez Alvarenga (45). Según el informe oficial de la Comisaría 25.ª Planta Urbana, todos fueron sorprendidos con varios teléfonos hurtados durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 02:00 horas, tras la denuncia de dos víctimas que señalaron a los sospechosos. Con sus indicaciones, los agentes lograron localizarlos en inmediaciones del local y, durante el cateo, se hallaron dos teléfonos identificados por las víctimas, además de otros seis cuya procedencia no pudieron justificar.

Entre los objetos recuperados figuran un iPhone 13 Pro y un Samsung A21S, pertenecientes a Juan Gabriel Amarilla Duarte, de Santa Rita, y Pedro Pablo Ramírez González, de Itauguá, respectivamente. Los demás aparatos de distintas marcas y modelos quedaron incautados y a disposición del Ministerio Público, para que sus propietarios puedan reclamarlos.

El cateo reveló que uno de los teléfonos robados se encontraba oculto entre la ropa interior de Domínguez, mientras que los demás aparatos fueron encontrados en poder de Ojeda y Galeano Duré. Los tres fueron trasladados posteriormente a la Comisaría 14.ª de Melgarejo, por disposición del fiscal Rodrigo Vázquez.

Destacan exitoso operativo de seguridad

El comisario José María Martínez, director de Policía del Guairá, destacó la rápida reacción del personal y el éxito del operativo de seguridad desplegado durante el evento. “Tuvimos tres personas aprehendidas que se dedicaban a hurtar celulares, conocidos como descuidistas. Se recuperaron ocho aparatos y se logró identificar a los responsables, que no son de la zona sino del barrio Ricardo Brugada de Asunción”, expresó.

El jefe policial explicó que el operativo contó con la participación de aproximadamente 350 agentes, incluyendo efectivos de la Dirección de Policía de Guairá, el Grupo Lince, el Grupo Táctico Tigre, personal de Interpol, Automotores, Investigaciones y servicios de inteligencia, además de refuerzos en las comisarías aledañas y de ruta.

“Queríamos garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los turistas que llegaron de distintos puntos del país, e incluso del extranjero. Según los organizadores, participaron entre 17.000 y 20.000 personas, y afortunadamente el evento se desarrolló sin incidentes graves”, añadió Martínez.