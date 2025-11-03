Seguridad por el partido: demoraron a 41 ebrios y 17 cuidacoches

El comisario Juan Agüero, jefe de la Policía de Asunción, detalló que antes del inicio del partido entre Cerro Porteño y Guaraní, los agentes realizaron verificaciones preventivas en las inmediaciones de la Nueva Olla.

El operativo terminó con la demora de 17 cuidacoches y 41 hinchas alcoholizados, de los cuales 39 eran simpatizantes de Cerro Porteño y dos de Guaraní. Además, una persona fue detenida por contar con orden de captura por hurto agravado.

“Todos fueron liberados posteriormente, excepto el sujeto con orden de captura”, precisó Agüero.

Así también, previo al encuentro deportivo, la Policía verificó las graderías e incautó pirotecnia, palos utilizados para banderas y otros objetos prohibidos.

Dos policías heridos

El comisario también informó que, cerca de las 23:45, cuando la mayoría de los asistentes ya se había retirado, se produjo un enfrentamiento entre hinchas de Cerro Porteño en la zona de Quinta Avenida, lo que requirió intervención policial.

Durante el disturbio, dos agentes resultaron heridos por el impacto de piedras y cascotes: uno sufrió tres puntos en la cabeza y el otro una lesión en el pie. Ambos se encuentran fuera de peligro y fueron dados de alta.

¿Qué pasa con los alcoholizados?

El comisario Pablo Insfrán, de la Comisaría Cuarta Metropolitana, explicó que los hinchas demorados por llegar alcoholizados al estadio fueron liberados luego de que haya terminado el encuentro deportivo.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, quien dispuso su liberación una vez finalizado el evento, con el compromiso de que los antecedentes sean remitidos a la Unidad Fiscal. Posteriormente, los datos también fueron informados a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), para la aplicación de medidas correspondientes.