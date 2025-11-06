Areguá: detienen al “Mercánico” y otros cuatro vinculados al Clan Rotela

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) ejecutó ayer la Operación “Salvador”, que consistió en tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Areguá.

Se concretó así la detención de cinco personas identificadas como David Rafael Ferreira (43), Juan Simón Arévalos Arévalos (25), con orden de captura por homicidio), Lucas Damián Cano Pereira (20), Domingo René Ruíz Díaz Acosta (21) y J.M.A.D (17). Todos tenían tatuajes alusivos al Clan Rotela.

Según los datos iniciales, formaban parte de un esquema responsable de asaltos, robos, hurtos y reducción de motos robadas. Operaban bajo fachada de “taller de motos” y uno de los detenidos se hacía llamar “El Mercánico”.

Durante los operativos fueron incautados 54,2 gramos de pasta base de cocaína (aprox. 270 dosis de crack), 21,5 gramos de cocaína (unas 43 dosis) y 420 gramos de marihuana, además de un arma de fuego calibre 22 mm, cartuchos, dos motocicletas, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos utilizados para la venta y distribución de drogas.

Vínculos con el Clan Rotela

Según la Senad, la red criminal actuaba bajo vínculos operativos con el Clan Rotela, utilizando el tráfico de drogas como fuente de financiamiento de actividades delictivas en la zona.

Afirman que su desarticulación representa un golpe directo a un grupo que también mantenía atemorizados a los pobladores mediante hechos de robo y violencia.

Los procedimientos fueron realizados bajo la dirección de la fiscal antidrogas Julia Báez y con apoyo de Fuerzas Especiales.