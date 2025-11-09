Policiales
09 de noviembre de 2025 - 09:50

Asalto a banco en Katueté: allanan vivienda de explosivista

Agentes de la Policía y Fiscalía allanaron esta mañana una vivienda ubicada en la compañía Kumanda Kai, en prosecución al asalto a un banco en Katueté.Gentileza

Una comitiva fiscal-policial allanó esta madrugada una vivienda en el distrito de Nueva Esperanza, en el marco de las investigaciones por el asalto a un banco de Katueté. El principal buscado, quien sería el explosivista de la banda, no fue encontrado en el lugar.

Una vivienda fue allanada hoy, cerca de las 05:00, en Kumanda Kái, distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú. El procedimiento se realizó en el marco de las investigaciones por el asalto al banco Itaú de Katueté, ocurrido el 30 de octubre pasado.

La vivienda allanada pertenece a Andrés Pintos Benialgo, quien no fue hallado en el sitio.

Pintos Beniealgo cuenta con orden de captura vigente por su presunta participación como explosivista en el violento atraco ocurrido en Katueté, según informó el comisario Édgar Sanabria, jefe de Investigaciones de Katueté.

La pareja del sindicado explosivista informó que el prófugo no volvió a su vivienda desde que se cometió el asalto al banco de Katueté.

Incautación de documentos varios

En el domicilio no se hallaron explosivos ni prendas que vinculen de forma directa al asalto, aunque sí se incautó un bibliorato con documentos que fueron remitidos como evidencia al Ministerio Público, conforme reveló el comisario.

Agentes de la Policía revisando un aparente escondite en la vivienda del sindicado como explosivista que participó del asalto a un banco en Katueté.

En el momento del allanamiento se encontraba en la casa la pareja del prófugo, quien manifestó a los agentes que Benialgo no regresó al domicilio desde que el caso tomó estado público.