Asalto a banco en Katueté: allanan vivienda de explosivista

Una vivienda fue allanada hoy, cerca de las 05:00, en Kumanda Kái, distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú. El procedimiento se realizó en el marco de las investigaciones por el asalto al banco Itaú de Katueté, ocurrido el 30 de octubre pasado.

La vivienda allanada pertenece a Andrés Pintos Benialgo, quien no fue hallado en el sitio.

Pintos Beniealgo cuenta con orden de captura vigente por su presunta participación como explosivista en el violento atraco ocurrido en Katueté, según informó el comisario Édgar Sanabria, jefe de Investigaciones de Katueté.

Incautación de documentos varios

En el domicilio no se hallaron explosivos ni prendas que vinculen de forma directa al asalto, aunque sí se incautó un bibliorato con documentos que fueron remitidos como evidencia al Ministerio Público, conforme reveló el comisario.

En el momento del allanamiento se encontraba en la casa la pareja del prófugo, quien manifestó a los agentes que Benialgo no regresó al domicilio desde que el caso tomó estado público.