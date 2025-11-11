Fiscalía pide activar protocolo de búsqueda de niña desaparecida en San Lorenzo

La agente fiscal, Viviana Riveros, pidió a la comisaría interviniente, un informe detallado sobre los trabajos realizados en el marco de la denuncia sobre la desaparición de una niña, Ailem Alejandra Solís Martínez, de 13 años de edad, domiciliada en San Lorenzo.

La desaparición de la niña se reportó hoy, tras salir de su vivienda ubicada en Lote Guazú, San Lorenzo. La Policía Nacional informó sobre lo ocurrido mediante una nota.

La Fiscalía solicitó además que sea informada si se dispuso la búsqueda y localización de la menor de edad desaparecida, caso contrario, que se proceda a la inmediata disposición.

Asimismo, la agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir un informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido.

Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicar al número telefónico 0971 285 487.