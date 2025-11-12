Detienen a dos hombres en Neuland por robo de baterías de antenas telefónicas

La Policía Nacional informó que detuvo a dos hombres ayer en un operación de control efectuado por agentes de la Comisaría 8ª de Neuland, departamento de Boquerón. Ambos fueron sorprendidos transportando 11 baterías de litio hurtadas de tres antenas pertenecientes a la empresa Tigo.

Según el informe policial, la detención ocurrió a las 16:00 en la Línea 11, camino Neuland–Buzarquis. Los agentes recibieron una llamada del encargado de seguridad de la empresa, quien alertó sobre el hurto y proporcionó información sobre el vehículo sospechoso.

Los detenidos fueron identificados como Adrián Nelson Martínez Meza (41) y Luis Fernando Sánchez Menchaca. Ambos son oriundos de la ciudad de Ñemby, de donde se presume partieron para cometer el delito.

Los sospechosos se desplazaban a bordo de una camioneta Kia Sportage. En el interior del vehículo, los policías hallaron las 11 baterías de litio, que coincidían con las denunciadas como robadas.

Interceptaron vehículo en peaje

El jefe de la Comisaría 8ª de Neuland, subcomisario Edgar Martínez, informó que los agentes interceptaron el vehículo en un puesto de peaje de Buzarquis, luego de la alerta de robo por parte de la empresa telefónica.

Comentó que los detenidos “no pudieron dar más detalles referentes a las baterías”.

Añadió que, posteriormente, el denunciante se presentó en el lugar y confirmó que las baterías incautadas correspondían a las sustraídas.

De acuerdo con la denuncia, el hurto se habría perpetrado entre la mañana y el mediodía del mismo día. Las baterías estaban instaladas en tres antenas ubicadas entre Buzarquis y Fortín Capitán Joel Estigarribia.

Revenden baterías fuera del Chaco

El subcomisario Martínez explicó que los detenidos tenían en su poder varias herramientas, presumiblemente utilizadas para desconectar las baterías.

También precisó que uno de ellos se desempeña como electricista y que ambos cuentan con antecedentes por hurto.

Agregó que en lo que va de este año se han denunciado 14 baterías hurtadas solo en la zona de Mariscal Estigarribia. Señaló que esto refuerza la hipótesis de que estos equipos se roban en el Chaco para ser revendidos en la Región Oriental.

El jefe policial indicó que el hecho fue comunicado al fiscal Diego Campuzano, quien dispuso la detención de los ocupantes del vehículo, la incautación de la camioneta y de las evidencias.