Fiscala explica por qué imputó a una mujer por el robo de shampoo y otras mercaderías

La agente fiscal Laura Guillén explicó esta mañana que el hecho ocurrió el 10 de noviembre, en horas de la mañana. Según el reporte, la mujer y un hombre —que aún no fue identificado— ingresaron al supermercado Diefer junto con una niña y se apoderaron de varias mercaderías. El robo se registró en el barrio Cañadita de la ciudad de Ñemby,

“La mujer llevaba una niña. Ambas personas entran al super, se dispersan y comienzan a cargar shampoos, cremas, jabones, pasta dental y otras mercaderías dentro de un bolso y ocultas en sus prendas. La mujer carga incluso mercaderías dentro de las ropitas de la criatura”, destacó.

De acuerdo con la fiscala, ambos sospechosos salieron del comercio y guardaron los artículos hurtados en la baulera de un vehículo que estaba estacionado a pocos metros. “Luego nuevamente ingresan y realizan la misma temática, comienzan a cargar y cargar. Las cámaras captaron ese hecho y los empleados, a la segunda vez que ingresan, se percatan de esta situación y vieron la forma rara de caminar, tanto del hombre como de la mujer”, señaló.

Tras percatarse del hecho, dos trabajadoras siguieron a la pareja cuando salió del local y se inició una persecución a pie.

“Los interceptan justo cuando estaban acomodando las cosas en el auto. El hombre se percata, sube al auto, se van y le dejan a la señora. Ella comienza a correr y las empleadas le siguen y le agarran”, relató.

Las trabajadoras llevaron a la mujer nuevamente al supermercado y le exigieron que devolviera los productos, advirtiéndole que, de lo contrario, el perjuicio económico recaería sobre ellas. Ante su negativa, dieron aviso a la Comisaría local y posteriormente revisaron las imágenes del circuito cerrado.

Buscan identificar a dos adultos y una niña

“Realmente es tonto cómo no piensan que había circuito cerrado, porque el señor incluso sale poniendo y eligiendo la fragancia del shampoo que iba a elegir. Al momento de oler, se le ve perfectamente la cara. En todo momento fueron filmados. Se les ve perfectamente y lo que queremos lograr es la identificación de este señor y de la niña, para ver si tiene algún tipo de afinidad. Es una nena de aproximadamente 10 años”, señaló.

Guillén agregó que el vehículo era conducido por otra mujer, cuya identidad también está siendo investigada.

Según la Fiscalía, el valor total de las mercaderías sustraídas supera los G. 5.700.000, por lo que el caso no se enmarca dentro de un robo bagatelario. Ese conteo fue realizado debido a que todo quedó registrado en los videos de la cámara de seguridad.

La fiscala indicó que la propietaria del local formalizó la denuncia y manifestó su decisión de no llegar a ningún acuerdo.

“La propietaria me dice: ‘A lo mejor es poca cosa, pero esto me perjudica mucho. Mis empleadas apeligraron su vida y corrieron detrás de esas personas’. La señora me dice que no quiere llegar a ningún acuerdo ni nada porque estas situaciones son repetitivas”, enfatizó.