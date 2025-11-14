Estudiante es agredido al intentar defender a su profesor en Itauguá

Un estudiante de 17 años fue agredido en la vía pública por dos motociclistas que descendieron de su biciclo y atacaron tanto a un docente como al alumno, tras un incidente ocurrido frente al Colegio Juan Crisóstomo Centurión, en Itauguá. El hecho se registró cerca de las 10:05 del miércoles, en la intersección de Pa’i Pérez y General Caballero, según informó la Comisaría 6ª Central.

El oficial segundo Derlis Mallorquín explicó que la agresión se produjo cuando el profesor de Educación Física, Rodolfo Francisco Recalde (40), guiaba a sus alumnos de regreso al colegio luego de una actividad en la sede social de la zona. El docente se ubicó en el centro de la calle para ordenar el tránsito y permitir el paso del grupo, lo que generó la reacción violenta de los ocupantes de una motocicleta Kenton GL 150.

“El conductor vino de forma prepotente a reclamar por qué se estaba obstaculizando el tráfico. Bajó del biciclo y quiso agredir al docente. Fue entonces cuando un alumno salió para evitar la agresión y terminó siendo golpeado con el casco en la parte frontal”, relató Mallorquín.

El menor sufrió una herida cortante en la ceja, de acuerdo con la denuncia presentada por su padre. El docente también fue agredido por los desconocidos.

Los atacantes se desplazaban en una motocicleta con chapa 497 ABRZ-PY, registrada a nombre de Graciela Ramona Martínez, según consta en el Registro Único del Automotor (RUA). Los datos de los agresores aún se desconocen.

Investigación en curso

El oficial Mallorquín señaló que existen cámaras de circuito cerrado en la zona que ya forman parte de la investigación. “Estamos reuniendo evidencias para identificar a los responsables”, afirmó.

La denuncia fue remitida al Ministerio Público, que continuará con las diligencias para ubicar a los agresores y determinar las responsabilidades penales.