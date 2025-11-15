San Lorenzo: detienen a presunto ladrón reincidente

La víctima fue una estudiante de 25 años, quien había reportado el 8 de noviembre el robo de su celular en un violento asalto que quedó registrado en videos de circuito cerrado.

El subcomisario Mario Gamarra, de la Comisaría 65ª de San Lorenzo, destacó que esas imágenes y relatos de testigos sirvieron para la rápida identificación de Pablito.

La aprehensión se realizó ayer por la tarde, en una vivienda del barrio Villa Laurelty de San Lorenzo. El joven posee antecedentes por robo agravado (2024) y robo agravado en grado de tentativa (2021) y salió de la cárcel hace apenas un año.

Intentó huir por el techo

Según el informe policial, los agentes policiales realizaron un rastrillaje y localizaron la vivienda del supuesto autor. Al notar la presencia policial, Pablito intentó fugarse trepando por el techo, pero al ver que la casa estaba completamente rodeada, decidió entregarse tras la mediación de sus familiares.

Ya aprehendido, y mientras era trasladado en patrullera, el joven confesó haber vendido el celular robado. Guió a los agentes hasta la vivienda de un hombre conocido como Manopla, donde un familiar entregó el aparato, supuestamente comprado por G. 200.000. La persona que lo devolvió se negó a identificarse.

A disposición fiscal

Pedrozo Santacruz fue trasladado a la sede policial. El hecho fue informado a la fiscala Viviana Patricia Duarte, de la Unidad Nº 8 de San Lorenzo, quien dispuso que el aprehendido permanezca recluido en la comisaría, además de elevar todas las actuaciones al Ministerio Público.

La Policía labró acta del procedimiento y continúan las investigaciones para identificar al presunto reducidor conocido como Manopla.