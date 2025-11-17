Se entregó joven que confesó homicidio en Capiatá y alegó represalia por presunto abuso

Un hombre de 28 años fue asesinado ayer en el barrio San Antonio de Capiatá, tras recibir al menos cuatro heridas de arma blanca. Por el hecho fue aprehendido un joven de 23 años, quien se entregó horas después y aseguró haber actuado al enterarse de que la víctima habría abusado de su sobrina de 2 años. El supuesto caso de abuso aún no cuenta con denuncia formal y está siendo investigado por la Fiscalía.

El homicidio ocurrió alrededor de las 15:10 del domingo, cuando vecinos alertaron al sistema 911 sobre una persona tendida boca abajo al costado de la calle Virgen del Rosario, ya sin signos de vida. Al llegar al sitio, agentes de la Comisaría 59° Toledo Cañada confirmaron que se trataba de Gustavo Sebastián Dos Santos, paraguayo, de 28 años, quien presentaba heridas en la espalda, el vientre, el costado izquierdo del pecho y el brazo.

Lea más: Video: imputan a un joven por violencia familiar

Testigo intentó intervenir y también fue herido

A pocas cuadras del lugar, los intervinientes encontraron a Gregorio Giménez Castillo, de 37 años, quien presentaba cortes en la espalda y la cabeza. El hombre relató que había visto a tres personas forcejeando frente a su domicilio y salió a intervenir, ocasión en que fue atacado con un arma blanca. Durante ese instante, la víctima fatal habría aprovechado para escapar, pero fue perseguida por dos hermanos —uno de ellos menor de edad—, quienes finalmente lo alcanzaron y lo hirieron mortalmente.

Giménez fue trasladado por bomberos voluntarios hasta el Hospital Distrital de Capiatá, donde quedó fuera de peligro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hallan muerto a hombre que llevaba seis días desaparecido en Iturbe

Aprehensión y confesión

Horas después, cerca de las 20:40, personal de la Comisaría 20° de J.A. Saldívar recibió un aviso sobre una persona en actitud sospechosa. En el lugar, un hombre identificó a su hijo como el responsable del homicidio y solicitó entregarlo a las autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El aprehendido fue identificado como Antonio Vidal Vera Giménez, de 23 años, quien confesó haber sido autor del ataque. Según relató, actuó luego de recibir la noticia de que su sobrina, una niña de 2 años, habría sido víctima de abuso sexual por parte de Dos Santos.

El comisario Carlos Maldonado, jefe de la Comisaría 59°, explicó que el sospechoso dijo haber recibido la llamada de la madre de la niña en horas de la tarde, alertándolo de que el presunto abusador estaba en la vivienda de un tío. Durante el forcejeo en ese domicilio habría resultado herido el testigo, y Dos Santos huyó del lugar hasta ser alcanzado y atacado nuevamente.

Lea más: Hernandarias: detienen a uno de los que habría prendido fuego a un joven que luego murió

Arma incautada y contradicciones en versiones

La Fiscalía, a cargo de la agente interina Rosalba Enciso, ordenó la incautación del arma blanca utilizada, un machetillo de 30 centímetros que fue hallado en una vivienda de J.A. Saldívar.

No obstante, Maldonado señaló que existen versiones contradictorias: mientras el aprehendido dijo haber sido él quien ejecutó las puñaladas, el tío herido afirmó que el principal autor habría sido un menor de 17 años, hermano de Antonio.

Ambos jóvenes figuran sin antecedentes policiales.

Supuesto abuso sexual: sin denuncia formal

Respecto al presunto abuso sexual que habría motivado el homicidio, el comisario Maldonado informó que no existe denuncia escrita en ninguna comisaría de la zona. La Fiscalía ya intervino y un equipo médico-forense acudió al domicilio de la menor para iniciar los estudios correspondientes.

Dos Santos, la víctima fatal, tampoco registraba antecedentes, aunque vecinos refirieron que solía frecuentar el sector y sería un “adicto reconocido” en la zona.

El caso continúa a cargo del Departamento de Investigaciones y del Ministerio Público.