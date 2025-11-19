Capiatá: recuperan casi todo lo robado de una capilla y caen cuatro con antecedentes

Agentes de la Comisaría 8ª Central lograron recuperar casi la totalidad de los objetos robados de la capilla La Candelaria, ubicada en el kilómetro 23 de la ruta PY02, tras un operativo realizado este martes en una zona boscosa a orillas del arroyo Capiatá. Cuatro personas con antecedentes fueron detenidas y dos motocicletas quedaron incautadas.

El comisario Arturo Enciso, explicó que la denuncia por hurto agravado fue presentada ayer y que, mediante trabajos de inteligencia, los agentes ubicaron una casa abandonada donde se escondían dos sospechosos. Ambos se encontraban durmiendo en el sitio y serían consumidores de estupefacientes.

“En el interior de la vivienda encontramos la mayoría de los objetos robados: candelabros, platos, vajillas, ventiladores de techo, cables, llaves de luz y más. Gracias a Dios se pudo recuperar casi todo”, afirmó Enciso. Solo el dinero en efectivo —unos Gs. 900.000— no fue encontrado.

Los dos primeros aprehendidos fueron identificados como Eder Amarilla y Cristian David Silva Samudio, ambos con antecedentes.

Detienen a otros dos cuando intentaban huir en motocicletas

Enciso indicó que, ya en sede policial, uno de los detenidos reveló que aún quedaban objetos en la misma zona del hallazgo. Al regresar al sitio, los agentes sorprendieron a dos sujetos que pretendían escapar en motocicletas transportando otros bienes robados de la capilla.

Fueron capturados Adilio Martínez Fernández, alias Lelo (47), con antecedente por hurto agravado; y Juan Carlos Mongelos (32), con antecedentes por homicidio doloso, resistencia y violencia familiar. Este último llevaba dos candelabros escondidos en su pantalón al momento de ser interceptado.

La Policía incautó dos motocicletas de la marca Kenton, modelos GTS 150 y Shark, además de cuatro celulares.

Amplio listado de objetos recuperados

Entre los elementos recuperados figuran:

Microondas, hornallas, equipo de sonido portátil, desmalezadora y cuchillos.

Un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con 14 cartuchos.

Machetes, un hacha, un cargador de batería, una mochila, ropa, zapatillas y utensilios varios.

Candelabros, vajillas y artículos litúrgicos sustraídos de la capilla.

Según el informe policial, los responsables habrían “vaciado” el lugar, llevando todo lo que podían cargar.

Todos detenidos y a disposición del Ministerio Público

El procedimiento fue comunicado a la fiscala interina Carolina Martínez, de la Unidad Penal N° 3 de Capiatá, quien ordenó que los cuatro detenidos permanezcan privados de libertad en la comisaría y que todos los objetos, celulares y motocicletas sean remitidos como evidencia.