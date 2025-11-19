Jueza ordena extradición de El Monstruo a Perú

Erick Luis Moreno Hernández, de 34 años, alias El Monstruo, fue capturado el 24 de setiembre pasado en una casa que alquilaba en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central, a 20 kilómetros de la capital del país, Asunción.

Tras su detención en Paraguay, el Monstruo fue confinado en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, en el municipio de Emboscada, departamento de Cordillera, a 50 kilómetros de Asunción.

En su país, Perú, lo sindican como el líder de la banda Los Injertos del Cono Norte, que opera en la capital, Lima, y que se dedica principalmente a la extorsión, el secuestro y los asaltos.

De hecho, las autoridades peruanas enviaron tres exhortos de extradición a las autoridades paraguayas.

Uno de ellos, por secuestro y organización criminal, fue resuelto el lunes de tarde (17 de noviembre) por la jueza penal de Garantías 1 Clara Ruiz Díaz, quien resolvió hacer lugar a la extradición.

Ahora la defensa del criminal peruano tiene cinco días para apelar o la sentencia quedará firme.

Otros casos de El Monstruo

Los otros pedidos de extradición los manejan el juez penal de Garantías 4 Raúl Florentín, por extorsión, y el juez penal de Garantías 12 Francisco Acevedo, por asalto. En esta última causa El Monstruo ya tiene una condena de 12 años que está firme en Perú.

Según los datos obtenidos, el juez Florentín podría resolver hoy o mañana y el juez Acevedo lo haría la próxima semana, aunque sus fallos pueden ser apelados de nuevo.

Recién después de que los tres magistrados emitan sus sentencias El Monstruo podría extraditado, ya que la ley 1.892 es clara en que el extraditable no tiene que tener ningún proceso pendiente para ser entregado a las autoridades requirientes.

Nunca pagaron la recompensa

La detención de El Monstruo, el criminal más buscado de Perú, se produjo gracias a la recompensa 1.000.000 de soles peruanos ofrecidos por el Gobierno de Perú.

Ese dinero equivale a unos 288.000 dólares americanos o al menos 2.030 millones de guaraníes.

Sin embargo, pese a que ya pasaron casi dos meses, las autoridades peruanas simplemente se desentendieron del informante que proporcionó la ubicación del fugitivo y de la Policía de Paraguay que ejecutó la operación.