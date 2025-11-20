Expulsan a capo de la facción criminal Bala Na Cara

El brasileño Vinicius Luft Silveira, de 26 años, era buscado en su país por un caso de narcotráfico y por su participación dentro de la facción criminal “Bala Na Cara”. El procedimiento de detención y posterior expulsión estuvo encabezado por el agente fiscal Rodrigo Espínola, quien coordinó las acciones con las fuerzas de seguridad nacionales y organismos de intercambio internacional.

La detención se llevó a cabo en inmediaciones de las calles Cerro León y Humaitá, en la capital del departamento de Amambay. Allí, agentes policiales verificaron una camioneta Toyota RAV4 con matrícula brasileña.

Tras la identificación del conductor, se constató que se trataba de Luft Silveira, quien fue inmediatamente detenido y trasladado al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, con acompañamiento de la Oficina de Intercambio de Información Internacional Bipartita.

Debido a los antecedentes judiciales y migratorios del detenido, el fiscal Espínola solicitó su expulsión inmediata del país. El trámite administrativo fue formalizado en la sede de Migraciones de Pedro Juan Caballero, cumpliendo con los protocolos establecidos.

Finalmente, Luft Silveira fue entregado bajo estrictas medidas de seguridad a agentes de la Policía Federal del Brasil en la ciudad fronteriza de Ponta Porã, donde deberá responder ante la justicia por los procesos penales pendientes.

Buscaba instalar una base en Pedro Juan

Según los investigadores, Vinicuis es uno de los eslabones más importantes de la mencionada facción criminal Bala Na Cara en el estado de Río Grande del Sur, Brasil, donde tiene procesos judiciales por narcotráfico y a demás es prófugo de la cárcel regional de Porto Alegre.

Aparentemente, el criminal fue enviado para crear una base de operaciones en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuya principal misión era la de reclutar soldados y luego acopiar cocaína, marihuana, armas y municiones, las que luego debía remesar al vecino país.