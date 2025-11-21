Dinac abre sumario tras violento episodio en aeropuerto: “Algo falló”

El incidente de ayer por la madrugada se produjo luego de que la tripulación decidiera descender al pasajero por considerarlo un potencial riesgo para la operación, indicó el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza. Explicó que esta facultad está prevista en el Código Aeronáutico y que, hasta ese punto, todo se hizo conforme a lo establecido.

“El comandante tiene la prerrogativa de hacer descender a un pasajero que pueda entorpecer la operación. Se activó el protocolo y el personal de la Dinac colaboró para reducirlo”, afirmó.

Indicó que el incidente principal se generó ya fuera del avión y hay muchos videos que muestran cómo los trabajadores de la Dinac intentan reducirlo. Mendoza remarcó que los funcionarios aeroportuarios no portan armas y que la seguridad en esa área corresponde a la Policía Nacional, que se encontraba presente en el lugar.

Pasó por cuatro “filtros”

Según relató, el pasajero habría pasado por varios filtros de seguridad sin mostrar signos de alerta, según los primeros reportes internos.

Detalló que pasó por el check in, los rayos X, el salón vip e ingresó a la manga sin haber presentado ninguna señal de actitud violenta. Indicó que en esos puntos tanto la Dinac como la aerolínea pueden perfilar a pasajeros potencialmente peligrosos, pero el protagonista del incidente tenía una actitud normal en esos momentos. “No es que esta era una conducta que estaba presentando desde que legó el pasajero”, aclaró.

Para conocer detalles sobre el incidente, cómo se generó y demás detalles, se abrió un sumario interno y se esperan todos los reportes de cada funcionario involucrado, indicó Mendoza.

Reducido por funcionarios y vuelo cancelado

Videos del incidente muestran a dos funcionarios de la Dinac forcejeando con el pasajero para inmovilizarlo, mientras un policía observa la escena. En las imágenes incluso se escucha la instrucción: “Espósenlo, espósenlo”, pero la intervención policial no avanzó.

“Ahí tenía que haber sido esposado. Las fuerzas del orden tenían que haberlo llevado”, cuestionó Mendoza.

A raíz de todo este incidente, un agente policial y un funcionario resultaron heridos, se generó un altercado en plena manga de embarque y finalmente la aerolínea Copa canceló el vuelo, lo que dejó a pasajeros sin conexión y con pérdidas económicas por hotelería y reprogramaciones.

Mendoza, en otro momento, aseguró que la Dinac está “tranquila” respecto al cumplimiento de los protocolos internacionales.

¿Por qué no fue detenido?

Uno de los aspectos más polémicos del episodio es que, pese a la reducción del pasajero por parte del personal de la Dinac, la Policía Nacional no procedió a detenerlo, incluso cuando —según las grabaciones— los propios funcionarios pedían que lo esposaran.

Mendoza explicó que, una vez que el hombre fue reducido, la responsabilidad del procedimiento recaía totalmente en la Policía, ya que la institución aeroportuaria no posee agentes armados ni facultad para realizar arrestos.

“Ahí ya tenía que haber sido esposado. Las fuerzas del orden ya tenían que haberlo llevado”, insistió el titular de la Dinac.

El director reconoció que existió una evidente falla de coordinación entre las instituciones que intervienen en la seguridad del aeropuerto. Aunque resaltó que los protocolos de aviación civil se activaron “en tiempo y forma”, admitió que el proceso posterior quedó truncado, lo que permitió que el pasajero no fuera detenido.

Mendoza señaló que aún no cuentan con el informe oficial sobre la actuación policial y que ese documento será clave para determinar por qué el agente presente en la escena —quien incluso resultó herido— no procedió al arresto.

“Algo falló, está claro”, concluyó.