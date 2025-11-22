Paraguay registra 33 feminicidios en 2025 y cifras de violencia siguen en aumento

El Ministerio Público reporta un alarmante aumento de feminicidios en lo que va del 2025, con 33 mujeres asesinadas en distintos puntos del país, según datos del Programa de Datos Abiertos en el capítulo de Violencia contra la Mujer. Las cifras revelan además 52 tentativas de feminicidio y un total de 30 causas abiertas, ya que en algunos casos se investigan múltiples víctimas.

La magnitud de la violencia se extiende más allá de las víctimas directas: 64 hijos quedaron huérfanos este año, un indicador que el Ministerio Público describe como “uno de los impactos más devastadores” de estos crímenes. Del total de mujeres asesinadas, 25 eran madres, y tres eran menores de 17 años.

Meses críticos y departamentos más afectados

Los registros muestran un escalofriante repunte en julio, con 11 casos, convirtiéndolo en el mes más violento del año. Le siguen agosto (4), setiembre (5) y noviembre (2). Los departamentos con mayor cantidad de hechos son:

Central: 10 casos

Caaguazú: 5

Alto Paraná: 5

Concepción: 4

San Pedro y Amambay: 2 cada uno

Asunción, Itapúa, Caazapá, Paraguarí y Canindeyú: 1 caso cada uno

Las víctimas tenían edades entre 12 y 80 años, mientras que los agresores van desde los 17 hasta los 80 años, lo que evidencia que la violencia no distingue generaciones.

Cómo ocurrieron los crímenes

Los datos revelan patrones preocupantes en la modalidad y el contexto de los hechos:

25 casos ocurrieron en viviendas , reflejando la persistencia de la violencia en el ámbito privado.

13 víctimas murieron por arma blanca ,

9 por arma de fuego ,

6 por asfixia ,

3 por golpes ,

2 por quemaduras graves.

Al menos 6 casos presentaron ensañamiento. Uno de ellos incluyó descuartizamiento y decapitación; en otros, las víctimas fueron golpeadas y quemadas por sus agresores.

Los días domingo y viernes fueron los más recurrentes, con 6 casos cada uno, seguidos de lunes (8) y otros días de la semana con menor frecuencia.

Perfil de los agresores y fallas en el sistema

De los presuntos autores, 30 fueron imputados, mientras que tres se suicidaron.El Ministerio Público señala que:

23 agresores eran parejas de las víctimas

5 exparejas

1 padrastro

1 yerno

2 conocidos

1 padre

Entre los acusados se encuentran dos suboficiales de la Policía, además de un exconvicto y un adolescente estudiante.En uno de los casos, el agresor tenía una restricción de acercamiento vigente, lo que vuelve a poner en debate la eficacia de las medidas de protección.

También se investigan hechos vinculados como abuso sexual en niños y privación de libertad.

Violencia familiar: más de 31.000 víctimas en diez meses

El contexto general tampoco es alentador. Entre enero y octubre, el Ministerio Público atendió 31.619 víctimas de violencia familiar, con mayor incidencia en Alto Paraná, Central, Asunción y Caaguazú.Desde el 2020, ya se contabilizan 254 feminicidios, lo que sostiene la tendencia de violencia extrema contra mujeres y niñas.

El Ministerio Público recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación de derechos humanos y abarca desde agresiones físicas y psicológicas hasta amenazas, coacción y privación de libertad.