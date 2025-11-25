Senad: estas son las rutas usadas para enviar armas y drogas al Comando Vermelho

Un esquema que operaba con el Comando Vermelho (CV) fue desarticulado ayer por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la zona de Cuatro Mojones, Lambaré.

Tres personas fueron detenidas en el lugar con armas largas y estupefacientes, mientras que una cuarta fue capturada en Luque en posesión de pasta base de cocaína.

Según los investigadores, la estructura simulaba ser una empresa dedicada a la venta de vehículos, pero en realidad se encargaba de preparar automóviles con doble fondo para transportar drogas y armas hacia el Brasil.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó que los detenidos operaban de manera directa con miembros del Comando Vermelho.

Rutas utilizadas: Puente de la Amistad y frontera seca

Rachid detalló que el esquema criminal movía cargamentos por el departamento de Alto Paraná, aparentemente a través del Puente de la Amistad, y por la frontera seca, presuntamente en el departamento de Amambay, en Pedro Juan Caballero.

“Lo que hacía esta estructura es enviar vía terrestre a través de vehículos de alta gama o de diversos tipos todas las armas y las drogas. Utilizaban prácticamente la ruta fronteriza por la zona de Alto Paraná y también la frontera seca. La investigación está todavía en desarrollo y la Senad va a seguir aportando insumos para el Ministerio Público”, mencionó.

Coordinación binacional con Brasil

El titular de la Senad resaltó que compartirán información con la Policía Federal del Brasil, considerando que el CV es una de las facciones criminales más poderosas del vecino país.

“Esta estructura local operaba directamente con el CV, conforme a los trabajos de inteligencia que desarrollamos. Y es así que es importante para Brasiol debido, justamente, al último operativo gigantesco que se desarrolló en Río de Janeiro, en donde justamente la estructura principal atacada fue la del CV”, afirmó.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel Greco Céspedes, quien sería el jefe o líder de la estructura criminal.

Los otros capturados son Gustavo Alejandro González Díaz (31), alias “Chaco”, señalado como operador logístico y su secretario Luis Miguel Duarte Benítez (36). En el Cuarto Barrio de Luque, fue detenido Gustavo Ariel Ferreira Da Silva (33).