28 de noviembre de 2025 - 14:29

Estos son los 34 comisarios propuestos para ascenso por Peña tras superar el polígrafo

Carlos Benítez, comandante de la Policía (i); Enrique Riera, ministro del Interior (c), y Santiago Peña, presidente de la República (d).
El comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía (i); Enrique Riera, ministro del Interior (c), y Santiago Peña, presidente de la República (d).

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores dos mensajes oficiales mediante los cuales solicita el acuerdo constitucional para promover a 34 oficiales de la Policía, con vigencia a partir del 31 de diciembre de 2025. La lista fue conformada por agentes que superaron la polémica prueba del polígrafo.

Por ABC Color

Las notas Nº 350 y Nº 351 para el ascenso de comisarios de la Policía Nacional fueron enviadas hoy por el presidente Santiago Peña, firmadas por el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y dirigidas al presidente del Senado, Basilio Gustavo Núñez Giménez.

Una de las notas incluye la propuesta de ascender a siete comisarios generales inspector al grado de comisario general director.

Según refiere, los pedidos son conforme al artículo 143 de la Ley N.º 7280/2024 y a las recomendaciones del Tribunal Superior de Calificaciones de Servicio.

Propuestos:

  1. Brígido Ernesto Ojeda Báez
  2. Ángel Franco Muñoz
  3. Luis Ramón Bazán Rojas
  4. Feliciano Martínez Peña
  5. Ignacio Ramón Muñoz
  6. Marcelino Espinoza Medina
  7. Pablo Fredy Ortiz González

Propuestas de ascenso a comisario general Inspector

Por su parte, la segunda nota solicita el ascenso de 27 comisarios principales al grado de comisario general inspector, conforme al artículo 142 de la Ley N.º 7280/2024.

Entre estos, figuran cuatro mujeres y el comisario Édgar Rolando Benítez González, hermano del comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez.

Mujeres propuestas:

  1. María Antonia Zamphiropolos
  2. María Agustina Achucarro de Fernández
  3. Zunilda Ramona Escobar Oviedo
  4. Elizabeth Rossanna Amarilla Salinas

Resto de los propuestos:

  1. Hugo Antonio Ocampos Flores
  2. Juan Carlos Valdez Ojeda
  3. Hugo Humberto Díaz Alcaraz
  4. Édgar Rolando Benítez González
  5. Javier Orlando Flores Gamarra
  6. Francisco Rubén Ávalos Barrios
  7. Luis Atilio Justiniano Barrios
  8. Rafael Candia Martínez
  9. Mariano Echeverría Acosta
  10. Néstor Ramón Agüero Fernández
  11. Bruno Sócrates Monges Gómez
  12. Jesús María Báez Céspedes
  13. Enrique Martínez Sugasti
  14. José María Martínez Alcaraz
  15. Wilfrido Meza Román
  16. Gustavo Ramón Ruiz Díaz Noguera
  17. José Concepción Vera Gamarra
  18. Félix Erico Santacruz Hermosa
  19. Juan Alejandrino Pereira Aguilar
  20. Reinaldo Delgado Arce
  21. Julián Galeano Duarte
  22. Hilario Godoy Mantefli
  23. David Mariano Torales González

Aguardan acuerdo del Senado

Las solicitudes se basan en el Decreto N.º 4904 del 10 de noviembre de 2025, que reglamenta los procedimientos y criterios de evaluación para ascensos en la Policía Nacional.

La Cámara de Senadores deberá analizar y resolver si otorga el acuerdo constitucional requerido para formalizar las promociones.

Los legisladores opositores adelantaron que no permitirán el ascenso de comisarios con antecedentes cuestionables.

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, y su colega Rafael Filizzola, del PDP, anunciaron una revisión minuciosa del legajo de cada uno de los 34 comisarios.