Estos son los 34 comisarios propuestos para ascenso por Peña tras superar el polígrafo

Las notas Nº 350 y Nº 351 para el ascenso de comisarios de la Policía Nacional fueron enviadas hoy por el presidente Santiago Peña, firmadas por el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y dirigidas al presidente del Senado, Basilio Gustavo Núñez Giménez.

Una de las notas incluye la propuesta de ascender a siete comisarios generales inspector al grado de comisario general director.

Según refiere, los pedidos son conforme al artículo 143 de la Ley N.º 7280/2024 y a las recomendaciones del Tribunal Superior de Calificaciones de Servicio.

Propuestos:

Brígido Ernesto Ojeda Báez Ángel Franco Muñoz Luis Ramón Bazán Rojas Feliciano Martínez Peña Ignacio Ramón Muñoz Marcelino Espinoza Medina Pablo Fredy Ortiz González

Propuestas de ascenso a comisario general Inspector

Por su parte, la segunda nota solicita el ascenso de 27 comisarios principales al grado de comisario general inspector, conforme al artículo 142 de la Ley N.º 7280/2024.

Entre estos, figuran cuatro mujeres y el comisario Édgar Rolando Benítez González, hermano del comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez.

Mujeres propuestas:

María Antonia Zamphiropolos María Agustina Achucarro de Fernández Zunilda Ramona Escobar Oviedo Elizabeth Rossanna Amarilla Salinas

Resto de los propuestos:

Hugo Antonio Ocampos Flores Juan Carlos Valdez Ojeda Hugo Humberto Díaz Alcaraz Édgar Rolando Benítez González Javier Orlando Flores Gamarra Francisco Rubén Ávalos Barrios Luis Atilio Justiniano Barrios Rafael Candia Martínez Mariano Echeverría Acosta Néstor Ramón Agüero Fernández Bruno Sócrates Monges Gómez Jesús María Báez Céspedes Enrique Martínez Sugasti José María Martínez Alcaraz Wilfrido Meza Román Gustavo Ramón Ruiz Díaz Noguera José Concepción Vera Gamarra Félix Erico Santacruz Hermosa Juan Alejandrino Pereira Aguilar Reinaldo Delgado Arce Julián Galeano Duarte Hilario Godoy Mantefli David Mariano Torales González

Aguardan acuerdo del Senado

Las solicitudes se basan en el Decreto N.º 4904 del 10 de noviembre de 2025, que reglamenta los procedimientos y criterios de evaluación para ascensos en la Policía Nacional.

La Cámara de Senadores deberá analizar y resolver si otorga el acuerdo constitucional requerido para formalizar las promociones.

Los legisladores opositores adelantaron que no permitirán el ascenso de comisarios con antecedentes cuestionables.

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, y su colega Rafael Filizzola, del PDP, anunciaron una revisión minuciosa del legajo de cada uno de los 34 comisarios.