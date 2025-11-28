Incautan 270 bolsas de papas y cebollas de contrabando en Abasto

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) intervino este jueves el local A42 del bloque A del Mercado de Abasto, donde incautó al menos 270 bolsas de papas y cebollas ingresadas de manera irregular desde Argentina.

El procedimiento fue encabezado por el agente especial Julio Martínez, quien explicó que la investigación partió de denuncias realizadas por comerciantes formales del mismo mercado, afectados por la venta irregular de productos de origen extranjero sin respaldo tributario ni sanitario.

Lea más: Tomateros: registros del Senave confirman blanqueamiento masivo de contrabando

“Estábamos haciendo seguimiento con base en trabajos de inteligencia, sustentados en la denuncia de locatarios. Llegamos al local denunciado. Adentro había buena cantidad de productos frutihortícolas presumiblemente de ingreso irregular. Al momento de la verificación, no había ningún documento que respalde la legalidad de ingreso”, relató Martínez.

Durante el operativo, los intervinientes hallaron 200 bolsas de papa y 70 bolsas de cebolla, todas con embalajes originales de procedencia argentina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el lugar no se presentó el propietario de la mercadería, pero sí un encargado del local, cuyos datos quedaron asentados en el acta del procedimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: DNIT alardea de golpe de G. 7.000 millones al contrabando

“Esto se va a comunicar al Ministerio Público para poder seguir los trámites de investigación correspondientes”, indicó Martínez.

Una carga de hasta G. 40 millones

El valor monetario de los productos decomisados fue estimado de manera preliminar entre 30 y 40 millones de guaraníes, según expresó.

Martínez confirmó que desde septiembre la importación de papa y cebolla está suspendida “para trabajar directamente con la producción nacional, que se encuentra en auge por la cantidad de cosecha que están teniendo nuestros productores”.

La disposición se mantendrá “hasta que ya no tengamos producción nacional suficiente y el mercado esté totalmente abastecido”.