Motociclista muere al chocar contra un automóvil en la Ruta PY02

La víctima fatal fue identificada como Hugo Marcelo Trinidad Gill (24), domiciliado en Dr. Juan Manuel Frutos, quien guiaba una motocicleta Kenton Viva, color rojo, sin chapa, propiedad del propio conductor.

El otro vehículo involucrado es un automóvil Toyota Wish, modelo 2006, color plateado, chapa AAOU-191, al mando de Fausto Osmar Morel Varela (44), de Coronel Oviedo, quien posee licencia y documentos al día. El rodado pertenece a Eleuterio Núñez Rodríguez.

De acuerdo con el informe policial, el percance se habría originado presumiblemente por imprudencia del motociclista, que finalmente perdió la vida como consecuencia del impacto. Al conductor del automóvil se le realizó la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo, conforme al ticket de medición N.º 1.893, quedando así descartado el consumo de alcohol.

Cerca de las 17:30, acudieron al lugar el asistente fiscal Carlos Benítez y el médico forense Fabián Estigarribia, quienes efectuaron la inspección del cuerpo y verificaron las circunstancias del hecho. Tras el procedimiento, el Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver y su entrega a los familiares.

En la zona también trabajaron agentes de la Policía Nacional de la jurisdicción, personal de Criminalística, Bomberos Voluntarios de Dr. J. E. Estigarribia y la ambulancia al servicio de la empresa Tape Porã S.A.. El informe oficial aclara que el estado del tiempo era bueno al momento del accidente.