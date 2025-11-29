Cinco hermanos policías quieren matar a dos hermanos policías, denuncian en Ciudad del Este

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional (PN) por el hasta ahora suboficial segundo Miguel Alejandro Britos Benítez, de 30 años, quien incluso convocó a una conferencia de prensa ayer de mañana en la sede de la Dirección de Policía de Alto Paraná, con asiento en Ciudad del Este, donde dijo que se presentó para pedir protección.

Sin embargo, el director de Policía local, comisario general inspector Carlos Bartolomé Acosta Amarilla, confirmó que el suboficial Britos no se acercó a él ni a nadie, sino que solamente habló con los periodistas y luego se retiró del cuartel.

Miguel Alejandro y su hermano menor, Bonifacio Fabián Britos Benítez, de 29 años, quien también sigue siendo suboficial segundo, figuran entre los 48 agentes que fueron sancionados con la baja en la última reunión del Tribunal de Calificaciones de la Policía que se hizo este mes en la Comandancia, en Asunción.

La expulsión de ambos de las filas de la Policía se debe oficializar cuando el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, firme el decreto correspondiente que, en teoría, se tiene que publicar en los próximos días.

Los hermanos Britos regresaron a Paraguay en junio de este año luego de solucionar su situación judicial en Brasil, donde fueron capturados en setiembre del año pasado cuando supuestamente escoltaban un cargamento de marihuana y de cigarrillos electrónicos.

Antes de eso, ya venían siendo investigados en nuestro país como integrantes e incluso cabecillas de una banda de piratas del asfalto que perpetró varios asaltos, principalmente a camiones de empresas transportadoras de encomiendas.

Uno de ellos, el menor, Bonifacio Fabián, ya había sido detenido e imputado en 2020 por extorsión a unos chinos taiwaneses en Ciudad del Este.

Robo de 60 kilos de cocaína

El hermano mayor, Miguel Alejandro, denunció públicamente en Ciudad del Este que supuestamente él y su hermano menor, Bonifacio Fabián, podrían ser asesinados por otros cinco policías que también son hermanos.

Los aludidos son el oficial inspector Luciano Arce Ojeda, de 37 años; suboficial superior Claudio Arce Ojeda, de 49 años; suboficial superior Gregorio Arce Ojeda, de 47 años; suboficial inspector Silvino Arce Ojeda, de 40 años, y suboficial primero Brígido Arce Ojeda, de 36 años.

Así como los hermanos Britos, los hermanos Arce viven en Ciudad del Este.

Luciano, Claudio y Brígido trabajan en la oficina regional del departamento Antinarcóticos en Alto Paraná. Gregorio presta servicios en la oficina regional del departamento Antinarcóticos en Caaguazú. Silvino figura como personal del departamento de Seguridad de Centros Educativos de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Algunos de los hermanos Arce también fueron mencionados supuestamente en varias investigaciones internas de la Policía como sospechosos de asalto y extorsión a narcotraficantes, aunque en el sistema informático no tienen procesos judiciales pendientes.

Según dijo Miguel Alejandro Britos Benítez, él y su hermano Bonifacio Fabián son acusados por los hermanos Arce del robo de una carga de 60 kilos de cocaína, que habría ocurrido justamente después de que policías de Antinarcóticos de Alto Paraná incautaran 16 kilos de la citada droga, el 25 de junio pasado en en Ciudad del Este.

Supuestamente, los hermanos Arce exigieron a los hermanos Britos que devuelvan la droga o que les paguen los 90.000 dólares que aparentemente cuesta la carga. El que habría hecho el pedido de dinero es el oficial inspector Luciano Arce Ojeda.

En agosto pasado, Bonifacio Fabián Britos Benítez supuestamente fue mantenido de rehén por los hermanos Arce en un lavadero de estos, en Ciudad del Este, según denunció Miguel Alejandro Britos Benítez en la conferencia de prensa de ayer.

El mayor de los hermanos Britos, Miguel Alejandro, avisó que si algo le pasa a él, a su hermano menor Bonifacio Fabián o a cualquier otro miembro de su familia, los responsables serán los hermanos Arce.

La denuncia penal fue atendida por el fiscal de Ciudad del Este, Carlos Antonio Almada Barreto, siempre según lo que mencionó el policía en situación de baja.

Duras críticas al comandante y subcomandante

Miguel Alejandro Britos Benítez, mientras estuvo ayer en la Dirección de Policía de Alto Paraná, criticó duramente al comandante de la Policía, comisario general Carlos Humberto Benítez González; así como al subcomandante de la institución, comisario general director César Roberto Silguero Lobos, quienes supuestamente no le hicieron caso y ni siquiera lo recibieron cuando se presentó ante ellos hace un mes en la Comandancia, en Asunción.

“¿Si me llega a pasar algo? ¿Van a esperar a que nos matemos entre todos acá? Mi comandante no hace absolutamente nada. Está esperando parece que ocurra el hecho, porque seguro que no cree. El subcomandante tampoco hace absolutamente nada. O el director general. ¿Tenemos que esperar a que nos maten como a ese militar (por el teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión) y que después nos pongan como abanderados póstumos?“, declaró ante los periodistas el hasta ahora policía Miguel Alejandro Britos Benítez.

Tres de ellos ya fueron traídos a Asunción

Como primera medida, tras la denuncia pública hecha por el suboficial segundo Miguel Alejandro Britos Medina, el jefe del departamento Antinarcóticos, comisario principal César Adriano Diarte Franco, dispuso que los tres hermanos Arce sean traídos de la oficina regional de Alto Paraná a la base central de Lambaré.

Los otros dos hermanos Arce continúan trabajando normalmente en sus respectivas unidades.