Shakira en Paraguay: lo permitido y lo prohibido para el segundo concierto

Hoy se realiza el segundo concierto de Shakira previsto para nuestro país en el marco de la gira “Las mujeres ya no lloran Word Tour” de Shakira, en el estadio La Nueva Olla de Barrio Obrero de Asunción.
La Policía desplegó 2.100 agentes para cubrir tanto la fecha de hoy, como la de ayer.
El jefe de la Policía Nacional de Asunción, Juan Agüero, recordó que sigue vigente el “anillo de seguridad” con varias cuadras alrededor del estadio cerradas, creando así un perímetro dentro del cual el tránsito de vehículos estará parcial o totalmente bloqueado.
Las calles bloqueadas son:
- Blas Garay (Cuarta Proyectada)
- Avenida Estados Unidos
- Samudio Corrales (Novena Proyectada)
- Caballero.
El dispositivo se mantendrá hasta las 6:00 del domingo, luego del concierto de hoy.
Elementos prohibidos
La organización del evento presentó un listado de objetos cuyo ingreso estará prohibido en el estadio, que incluye lo siguiente:
- Armas de cualquier tipo
- Aerosoles
- Alimentos o bebidas ajenas al evento
- Animales (salvo perros de servicio)
- Bocinas de aire
- Carpas
- Sillas
- Carteras o bolsos mayores a 21 por 30 centímetros
- Conservadoras
- Equipos de tereré
- Equipos profesionales de cámara o video
- Instrumentos musicales
- Pistolas de agua
- Publicidad
- Rayos o punteros láser
- Palos de “selfie”
- Monopods
- Drones
- Tabletas
- Computadoras
- Sustancias ilícitas
- Paraguas
- Banderas con palos
- Bicicletas o patinetas
Sí estarán permitidos:
- Abanicos
- Alcohol en gel
- Cajas cerradas de cigarrillos
- Cargadores de baterías
- Carritos de bebé
- Teléfonos celulares
- Cámaras digitales con lente fijo
- Desodorantes roll-on
- Encendedores pequeños
- Gorras
- Sombreros
- Pilotos
- Lentes de sol
- Mantas o lonas pequeñas
- Medicamentos bajo receta
- Perfumes
- Polvo de maquillaje y “gloss”
- Productos femeninos
- Repelentes en spray, crema y aerosol
- Riñoneras, mochilas de un solo compartimento
- Tapabocas, tapones de oído
- “Vapes”, “pods”
- Vasos térmicos vacíos con y sin tapa
“No está permitido paraguas, sombrillas. No están permitidos los termos grandes de tereré, hoppy. Si pueden meter vaso térmico, hasta eso le están permitiendo. Después otra cosa, comida, bebida, totalmente prohibido, armas de fuego, armas blancas. Los cintos si le estamos permitiendo porque la mayoría de las damas, tiene el cinto que utiliza la cantante”, dijo en contacto con nuestra redacción el comisario.
16 demorados y detenidos
Tras el operativo policial realizado ayer en el marco del concierto, fueron demoradas o detenidas 16 personas, de los cuales, 10 eran cuidacoches.
Los diez cuidacoches fueron identificados como:
- Paola José Acalos Ortiz, sin antecedentes
- Mirian Beatriz Benítez Vera, sin antecedentes
- Francisco Javier Britez, sin antecedentes
- José Eduvigis Díaz Giménez, sin antecedentes
- Gustavo Coronel Recalde, sin antecedentes
- Adriano Gayoso Vera, sin antecedentes
- Guido Arcadio Portillo Araujo, sin antecedentes
- Roberto Daniel González Quiñónes, sin cedula de identidad
- Alberto Matías Colmán Alfonzo, con antecedentes por hurto agravado de año 2021
- Jesús Manuel Pereira Aguayo
Por otra parte, Cristino Gerardo Ojeda, de 36 años, fue detenido por tener orden de captura.
Además, cinco personas fueron trasladadas para verificarlas. Ellas son:
- Estiven Alexander Candia
- Victor Abhahan Cantero Espínola
- Marcelo David Ortellado Ferreira
- Elías Ulises Valdez Sanabria
- Angel David Estigarribia Ojeda
Está previsto que el acceso de fans a la Nueva Olla se habilite a las 16:45. La artista paraguaya Nath Aponte, encargada del show previo, subirá al escenario a las 20:00 y el show de Shakira comenzará a las 21:00.