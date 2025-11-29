Shakira en Paraguay: lo permitido y lo prohibido para el segundo concierto

Hoy se realiza el segundo concierto de Shakira previsto para nuestro país en el marco de la gira “Las mujeres ya no lloran Word Tour” de Shakira, en el estadio La Nueva Olla de Barrio Obrero de Asunción.

La Policía desplegó 2.100 agentes para cubrir tanto la fecha de hoy, como la de ayer.

El jefe de la Policía Nacional de Asunción, Juan Agüero, recordó que sigue vigente el “anillo de seguridad” con varias cuadras alrededor del estadio cerradas, creando así un perímetro dentro del cual el tránsito de vehículos estará parcial o totalmente bloqueado.

Las calles bloqueadas son:

Blas Garay (Cuarta Proyectada)

Avenida Estados Unidos

Samudio Corrales (Novena Proyectada)

Caballero.

El dispositivo se mantendrá hasta las 6:00 del domingo, luego del concierto de hoy.

Elementos prohibidos

La organización del evento presentó un listado de objetos cuyo ingreso estará prohibido en el estadio, que incluye lo siguiente:

Armas de cualquier tipo

Aerosoles

Alimentos o bebidas ajenas al evento

Animales (salvo perros de servicio)

Bocinas de aire

Carpas

Sillas

Carteras o bolsos mayores a 21 por 30 centímetros

Conservadoras

Equipos de tereré

Equipos profesionales de cámara o video

Instrumentos musicales

Pistolas de agua

Publicidad

Rayos o punteros láser

Palos de “selfie”

Monopods

Drones

Tabletas

Computadoras

Sustancias ilícitas

Paraguas

Banderas con palos

Bicicletas o patinetas

Sí estarán permitidos:

Abanicos

Alcohol en gel

Cajas cerradas de cigarrillos

Cargadores de baterías

Carritos de bebé

Teléfonos celulares

Cámaras digitales con lente fijo

Desodorantes roll-on

Encendedores pequeños

Gorras

Sombreros

Pilotos

Lentes de sol

Mantas o lonas pequeñas

Medicamentos bajo receta

Perfumes

Polvo de maquillaje y “gloss”

Productos femeninos

Repelentes en spray, crema y aerosol

Riñoneras, mochilas de un solo compartimento

Tapabocas, tapones de oído

“Vapes”, “pods”

Vasos térmicos vacíos con y sin tapa

“No está permitido paraguas, sombrillas. No están permitidos los termos grandes de tereré, hoppy. Si pueden meter vaso térmico, hasta eso le están permitiendo. Después otra cosa, comida, bebida, totalmente prohibido, armas de fuego, armas blancas. Los cintos si le estamos permitiendo porque la mayoría de las damas, tiene el cinto que utiliza la cantante”, dijo en contacto con nuestra redacción el comisario.

16 demorados y detenidos

Tras el operativo policial realizado ayer en el marco del concierto, fueron demoradas o detenidas 16 personas, de los cuales, 10 eran cuidacoches.

Los diez cuidacoches fueron identificados como:

Paola José Acalos Ortiz, sin antecedentes Mirian Beatriz Benítez Vera, sin antecedentes Francisco Javier Britez, sin antecedentes José Eduvigis Díaz Giménez, sin antecedentes Gustavo Coronel Recalde, sin antecedentes Adriano Gayoso Vera, sin antecedentes Guido Arcadio Portillo Araujo, sin antecedentes Roberto Daniel González Quiñónes, sin cedula de identidad Alberto Matías Colmán Alfonzo, con antecedentes por hurto agravado de año 2021 Jesús Manuel Pereira Aguayo

Por otra parte, Cristino Gerardo Ojeda, de 36 años, fue detenido por tener orden de captura.

Además, cinco personas fueron trasladadas para verificarlas. Ellas son:

Estiven Alexander Candia Victor Abhahan Cantero Espínola Marcelo David Ortellado Ferreira Elías Ulises Valdez Sanabria Angel David Estigarribia Ojeda

Está previsto que el acceso de fans a la Nueva Olla se habilite a las 16:45. La artista paraguaya Nath Aponte, encargada del show previo, subirá al escenario a las 20:00 y el show de Shakira comenzará a las 21:00.