Custodia policial para policías dados de baja que denunciaron a otros policías

El nuevo escándalo policial estalló el viernes de mañana, cuando el suboficial segundo Miguel Alejandro Britos Benítez, de 30 años, denunció públicamente en Ciudad del Este que él y su hermano menor, el también suboficial segundo Bonifacio Fabián Britos Benítez, de 29 años, fueron supuestamente amenazados de muerte por otros cinco policías, estos también hermanos entre sí.

Los hermanos Britos, quienes cayeron presos en Brasil el año pasado por narcotráfico, están a punto de ser expolicías, ya que fueron sancionados con la baja en la última reunión del Tribunal de Calificaciones que se hizo este mes en Asunción.

La expulsión de ambos solo depende ahora de que el presidente Santiago Peña Palacios emita el decreto correspondiente.

Cuando fueron detenidos en Brasil, ya eran investigados en Paraguay como sospechosos de integrar una banda de piratas del asfalto responsable de varios asaltos.

El otro bando

En tanto que los supuestos autores de la amenaza contra los dos hermanos Britos son otros cinco hermanos policías, que en la denuncia están identificados como oficial inspector Luciano Arce Ojeda, de 37 años; suboficial superior Claudio Arce Ojeda, de 49 años; suboficial superior Gregorio Arce Ojeda, de 47 años; suboficial inspector Silvino Arce Ojeda, de 40 años, y suboficial primero Brígido Arce Ojeda, de 36 años.

Excepto Silvino, quien estaba a cargo de la Dirección de Policía de Alto Paraná, los otros cuatro hermanos Arce trabajan en el departamento Antinarcóticos, aunque los cinco ya tienen orden de presentación en Asunción, seguramente para recibir nuevos destinos mientras se tramita la denuncia contra ellos.

Así como los hermanos Britos, los hermanos Arce son muy conocidos en el ambiente policial en Ciudad del Este, donde siempre lograron colocarse y mantenerse en unidades claves, principalmente del área investigativa.

Cada vez que eran denunciados o sospechados de corrupción, los trasladaban por unas semanas a Asunción y después conseguían regresar a Ciudad del Este por orden de los jefes de turno. Así venían operando desde hace años. Eran prácticamente intocables.

La denuncia

Los hermanos Britos denunciaron a los hermanos Arce no solo ante la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) de la Policía, sino también en la Fiscalía de Ciudad del Este.

De hecho, el fiscal asignado a la causa es Carlos Antonio Almada Barreto, de la unidad penal 1.

Básicamente, los hermanos Britos alegan que los hermanos Arce los quieren matar porque los culpan del robo de una carga de 60 kilos de cocaína.

Supuestamente, los hermanos Arce exigieron a los hermanos Britos que devolvieran la carga o que paguen 90.000 dólares.

La droga supuestamente desaparecida formaría parte de un lote de 16 kilos que justamente Antinarcóticos de Alto Paraná (la oficina de los Arce) presentó como evidencia incautada en un procedimiento en Ciudad del Este, el 25 de junio pasado.

Es decir, supuestamente los hermanos Arce ayudaron a incautar 16 kilos, pero habrían guardado otros 60 kilos, que al final podrían haber sido robados por los hermanos Britos, todo según la información que maneja Asuntos Internos.

Resguardo para toda la familia

Ante la denuncia de los hermanos Britos, el fiscal Carlos Almada emitió el oficio 5.912 por el cual ordena resguardo no solo para ellos dos, sino para sus padres y otros familiares cercanos.

Es más, agentes del puesto policial 5 de la fracción Villa Nueva de Ciudad del Este tuvieron que ir a la casa de la familia Britos para dar cumplimiento a la orden fiscal.

De esta manera, dos policías que fueron encarcelados por narcotráfico y que ya tienen dictamen de baja ahora deben ser protegidos para no ser asesinados por otros cinco policías que los acusan del robo de cocaína.