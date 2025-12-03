El Monstruo tiene comprados a dos agentes penitenciarios, según informe de inteligencia

Erick Luis Moreno Hernández, de 34 años, alias El Monstruo, quien era el criminal más buscado de Perú, fue capturado por la Policía Nacional (PN) de nuestro país el 24 de setiembre pasado en una casa de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

Un informe de inteligencia generado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y reproducido por los medios de prensa de ese país dice que “de acuerdo con la información obtenida, se ha tomado conocimiento de que la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, actualmente en Perú estaría bajo el mando de Luis o Randy, primo de El Monstruo, en coordinación con Fiorela Esther Galarza, alias Fiorela; alias Balarezo, alias Vlady, alias Cosito y otros en proceso de identificación”.

“En ese contexto, Fiorela en el Perú sería la encargada de gestionar las acciones necesarias para realizar las transacciones bancarias y enviar el dinero hacia la República del Paraguay, producto de las extorsiones, por lo que el 28 de octubre de 2025 dispuso alias Balarezo remitir 2.500 soles a favor de una persona en proceso de identificación en dicho país”, prosigue el informe.

“De acuerdo con la información recabada, durante la última semana de octubre de 2025, Fiorela Esther Galarza, alias Fiorela, habría realizado un viaje vía terrestre por la frontera Perú - Bolivia, con destino a la República del Paraguay, trasladando aproximadamente 800.000 soles en efectivo. Este dinero tendría como finalidad ser entregado a un contacto designado por El Monstruo”, revela el material.

PNP detectó llamadas de El Monstruo a miembros de su grupo

“Asimismo, se conoce que la mencionada coordinadora estaría utilizando correos humanos para trasladar sumas de dinero hacia Paraguay, con el propósito de evitar el sistema financiero formal y reducir el riesgo de detección mediante la trazabilidad del dinero y las investigaciones penales en curso”, continúa la explicación.

En otra parte muy importante, el informe de los peruanos advierte que “con el dinero descrito en el punto precedente, ya habrían logrado corromper a dos efectivos de la seguridad de penales en Paraguay. A consecuencia de ello, el Monstruo efectúa llamadas vía WhatsApp, con el rostro cubierto y en un lugar oscuro con Luis o Randy para coordinar las próximas acciones criminales de la organización en el Perú y el extranjero”.

¿Cómo sería el escape?

“Se ha conocido que los integrantes de esta organización criminal habrían puesto en marcha un plan de fuga detallado a favor de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, con el objetivo de evadir el establecimiento penitenciario y a las autoridades paraguayas, para posteriormente pasar a la clandestinidad y continuar con sus actividades criminales”, sostiene el informe de inteligencia.

Siempre según la información conseguida por los policías peruanos, “el plan contempla que El Monstruo se autolesione con la finalidad de obligar a las autoridades del penal a trasladarlo a un centro de salud externo y distante, generando así un escenario propicio para ejecutar la fuga.

Para ello, Fiorela, por disposición de EL Monstruo, habría sido instruida a reclutar a 15 sujetos, sicarios o personal de choque, y desplazarlos hacia Paraguay, cubriendo la organización todos los gastos y otorgando un pago de 10.000 soles a cada uno”.

“Este grupo tendría la función de brindar la fuerza de ataque necesaria para materializar la fuga. Asimismo, el plan de fuga será apoyado por grupos criminales de dicho país, teniendo en consideración que estos conocen la zona y contactos apropiados para lograr la consumación de este plan”, indica el memo de la Policía peruana.

Detención de su principal colaboradora

El plan de fuga de El Monstruo de Paraguay se descubrió luego de la captura de su principal colaboradora, Fiorela Esther Galarza, alias Fiorela, materializada el 17 de noviembre pasado, cuando efectivos policiales peruanos de la División de Investigación de Extorsiones y de la División de Inteligencia contra la Criminalidad la detuvieron en flagrancia delictiva por el delito de extorsión, en la modalidad de cobro de cupos, según la información proveniente de ese país.

“No obstante, esta intervención no habría detenido las acciones vinculadas al plan de fuga de El Monstruo desde el centro penitenciario en Paraguay”, aclara el informe de inteligencia generado en Perú.

En la parte final, el memo dice que El Monstruo ordenó agredir con arma blanca a su exmujer, Liseth Albina Cruz Ruiz, madre de sus hijos, quien se encuentra recluida en el Penal Anexo II de Chorrillos, en Perú, y que la banda criminal compró recientemente dos fusiles y ocho pistolas.

Reacciones en nuestro país

Luego de la divulgación del supuesto plan de fuga de El Monstruo, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y el jefe de Crimen Organizado de la Policía, Luis López, confirmaron que ya recibieron dicha información.

El ministro dijo, por ejemplo, que están hablando con las autoridades del Poder Judicial para agilizar los tres procesos de extradición que tiene El Monstruo.

Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, tiene tres pedidos de extradición de Perú que ya fueron resueltas por los jueces Clara Ruiz Díaz, Raúl Florentín y Francisco Acevedo, quienes hicieron lugar al pedido de la justicia peruana.

Sin embargo, los fallos fueron apelados por la defensa del criminal peruano. Con esta nueva información del supuesto plan de escape, las autoridades nacionales esperan que esas apelaciones sean también resueltas para enviar lo antes posible a El Monstruo a su país.