Gran carga de marihuana incautada no pertenece a un solo grupo, según Senad

En horas de la madrugada de este miércoles, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Defensa Interna (Codi) interceptaron un convoy de una veintena de vehículos, entre camiones de gran porte y automóviles pequeños, que transportaban en total unos 70.000 kilogramos de marihuana.

Los vehículos fueron interceptados cerca del distrito de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, donde se produjo un enfrentamiento armado entre las personas que transportaban la droga y los agentes de las fuerzas de seguridad. El tiroteo se saldó con la muerte de uno de supuestos narcotraficantes y la detención de cinco personas, una de ellas herida, mientras que un número de sospechosos lograron escapar a pie.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, indicó que la hipótesis que manejan las autoridades es que grandes cargamentos de marihuana suelen ser enviados a Brasil – que celebra eventos masivos de verano como los carnavales – en la parte final de cada año.

Lea más: Senad denuncia que Policía liberó el camino para narcos y revela que no avisaron a la Fiscalía

Recordó que el año pasado, antes de Navidad, fue incautado un cargamento de casi 60.000 kilos de marihuana también en Canindeyú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carga sería de varios grupos

Rachid señaló que el pesaje de la droga incautada hoy aún está en proceso, pero estimó que el volumen de droga que la Senad y el Codi secuestraron hoy superaría el récord del año pasado. Todos los vehículos del convoy – tres camiones, 14 camionetas y dos automóviles - iban repletos de marihuana, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según maneja la Senad, la comitiva que transportaba la droga salió de Villa Ygatimí, Canindeyú. Se cree que los traficantes planeaban enviar enviar la droga a Brasil a través del río Paraná.

Lea más: Fiscala evitó allanamiento clave tras detención de líderes ligados al Comando Vermelho

El operativo de hoy, según explicó el ministro Rachid, fue la culminación de un prolongado trabajo de inteligencia de la Senad, que confirmó que se estaba acopiando una gran cantidad de marihuana en Villa Ygatimí.

Comentó que la droga comenzó a moverse cuando la Senad comenzó a movilizar agentes hacia la zona, aunque dijo que no hay indicios de que haya habido una filtración en la fuerza antinarcóticos, por lo que sería solo una coincidencia.

La Senad alertó al Codi de la situación y ambas instituciones coordinaron el operativo de intercepción.

Al consultársele qué organización criminal estaría detrás del envío de la droga incautada, el ministro Rachid dijo que la carga no puede ser atribuida a un solo grupo, ya que eran varios cargamentos distintos, presumiblemente pertenecientes a varios grupos, que simplemente viajaban en conjunto.