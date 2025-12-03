¿De quién es la carga de 70 toneladas de marihuana?

Un enfrentamiento entre el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)y grupos criminales habría dejado como saldo un abatido, cuatro detenidos (tres hombres y una mujer) y la incautación de droga tras un operativo realizado el martes en el barrio San Jorge, km 3, del distrito de Saltos del Guairá.

Una caravana conformada por tres camiones, 14 camionetas y dos automóviles, todos repletos de marihuana, fue seguida desde que partió de la zona de la colonia Brítez Cue del distrito de Yby Pytá hasta el kilómetro 3 de la ciudad de Saltos del Guairá, en un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros por el departamento de Canindeyú.

La caravana de narcos pasó por al menos 11 comisarías de la Policía. Llamativamente, ningún agente de estas unidades la vio pasar.

El ministro de Defensa, general Óscar González, comentó que los panes de marihuana, están aún en los camiones de gran porte, los cuales están siendo transportados a la base de la Senad, en Salto del Guairá.

“Por experiencia en esto, me dice uno de los agentes de la Senad que por lo bajo hay 70 toneladas de marihuana prensada. Este es un cargamento récord, porque el año pasado, justamente en esta época, fue que se produjo un récord de 57 toneladas de marihuana requisada”, señaló.

Seguido aclaró: “Los agentes de la Senad tienen suficientes elementos de inteligencia para afirmar que esta carga no es de Macho, y es de otras estructuras criminales que, por consejo mismo de los agentes, no querría develar las denominaciones de estas estructuras”.

En otro momento, el ministro señaló que todo apunta a que este cargamento tenía destino una ciudad muy importante del Brasil, que podrían ser San Pablo o Río de Janeiro.

Ante la consulta de cómo puede ser que una cantidad tan importante de vehículos haya pasado por varios controles policiales sin generar sospecha, el general expresó: “No quisiera emitir ningún concepto de valor sobre otras instituciones del Estado, porque no me corresponde. Nosotros nos limitamos a hacer nuestro trabajo con responsabilidad y con mucha valentía”.