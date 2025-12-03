Video: conductor arrolló a motociclistas, huyó y se llevó a una víctima en su carrocería

Un accidente de tránsito se registró sobre la avenida Eusebio Ayala el 28 de noviembre a la 01:43 de la madrugada. Cámaras de circuito cerrado muestran a un vehículo que realiza un giro indebido con el semáforo en rojo, mientras dos motociclistas circulaban con luz verde.

El impacto fue tan fuerte que uno de los jóvenes voló y terminó dentro de la carrocería del otro auto involucrado.

El conductor, lejos de auxiliar, huyó del lugar. Uno de los motociclistas quedó tendido en la ruta; el otro, inconsciente, fue llevado por el vehículo.

“Volé dentro de la camioneta y me desmayé”

Enzo Tobías Alemán relató que solo recuerda el impacto. “Él se dobló con la luz roja. Volé y caí en su camioneta. Ahí me desmayé”, contó. Según relató, fue abandonado hacia la zona de calle Última y apareció horas después en el Hospital de Emergencias Médicas, clasificado como NN.

Su amigo, Éver Hugo Vázquez, quien manejaba la moto, también fue internado. “Cuando chocamos ya no recuerdo nada. Me desperté en el hospital. Lo único que pido es que este señor se haga cargo”, dijo.

Una madre buscando a su hijo desaparecido

La madre de Enzo, Natalia Alemán, describió lo que vivieron al no localizar a su hijo tras el accidente. “Llamé a su celular y atendió un comisario. Me dijo que tuvo un accidente. Pero mi hijo no estaba ni en la casa, ni con su amigo, ni en la pieza. Horas después, recién en Emergencias Médicas, mi hija encontró a un paciente sin nombre… y era él”, lamentó.

Asegura que bomberos lo hallaron tirado en calle Última, abandonado. “Estamos haciendo todo por nuestra cuenta. No sabemos nada del conductor. Solo necesitamos el número de chapa. Alguien vio algo”, insistió.

La familia presentó la denuncia, pero hasta ahora no tienen información sobre el vehículo involucrado. “Dicen que están investigando, pero por nuestra parte hacemos lo que podemos para acelerar”, indicó Natalia.