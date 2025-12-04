Documentos de jefe policial en zona de escape narco: esto dice el comandante

Intervinientes en la Operación Umbral que derivó en la incautación de toneladas de marihuana en Saltos del Guairá, hallaron en la zona de escape de los narcotraficantes documentos personales del jefe de investigaciones de la Policía Nacional, Osvaldo Andino.

El comisario habló con ABC Color y dijo que participó del operativo y que allí se le cayó la billetera; sin embargo, Jalil Rachid, titular de la Senad, institución que lideró el operativo, aclaró que para la operación en Saltos del Guairá no se tuvo la participación de ningún Policía y fueron los militares los que encontraron los documentos del jefe policial cuando levantaban pruebas.

El Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, defendió la versión de Andino y agregó incluso de que el mismo comisario realizó la denuncia correspondiente en la madrugada. Agregó que el jefe policial igual deberá realizar una aclaración ante Asuntos Internos.

“A simple vista y cuando algunos efectivos presentan a la prensa el gran hallazgo del documento y vinculándole rápidamente con elementos criminales. Cuando él va dentro de la intervención, va a coayudar dentro de lo que es el trabajo operacional de la Senad y de la FTC, en la parte técnica, en la parte investigativa, en algún momento de ese tramo, de ese trayecto, en algún sitio, extravía en la totalidad, porque es la billetera la que extravía, donde también hay otros documentos”, sostuvo.

Andino no será apartado

Pese al hallazgo en la zona del escape de narcos de los documentos de Osvaldo Andino, el comandante aseguró que no será apartado del cargo, ya que no le presentaron ningún elemento de convicción de que el jefe policial está involucrado o comprometido con organización criminal alguna.

“Hasta este minuto no tengo ningún elemento de convicción que lo vincule, entonces, el comandante de la Policía Nacional sigue apoyando el trabajo, la labor de Osvaldo Andino, porque ha demostrado muy buenos trabajos en los puestos anteriores. Si pasado este minuto me demuestran que hay una vinculación con elementos criminales, él pasa automáticamente a cargo del Ministerio Público”, afirmó.

Por otra parte, los 40 agentes de los cinco puestos policiales por donde pasó el convoy narco incautado durante el operativo Umbral fueron cambiados y puestos bajo investigación de Asuntos Internos. Dicha investigación incluye a todos los jefes de comisarías, subjefes y personal interno.

“Queremos saber nosotros de donde partió, porque es un procedimiento ajeno a la Policía Nacional, no hemos tenido acceso a información de inteligencia de buscar prever que este cargamento parta de origen, o en el mejor escenario, interrumpirlo en el trayecto. Estos vehículos han pasado de alguna manera, lo que no sabemos si es un convoy completo, o han venido por células, o han venido por grupo”, dijo el comandante.

Relación con la Senad

Tras las acusaciones vertidas sobre todo por Jalil Rachid contra la Policía Nacional, respecto a como los vehículos con drogas pasaban sin ser controlados frente a varios puestos policiales, el comandante aseguró que no existe ningún tipo de quiebre o relación áspera con la Senad, así como también que hasta el momento de la entrevista el ministro de la Senad no se comunicó con él.

“Nunca habrán escuchado que este comandante de la Policía Nacional, teniendo un éxito operacional, nuestra administración hemos incautado toneladas de cocaína, no de marihuana, en ningún momento nuestro éxito operacional se basó en detrimento de otras instituciones. Nosotros no proponemos ningún ambiente, ni ningún microclima de desentendimiento, un microclima áspero, o de rivalidad”, afirmó el comandante.