Titular de la Senad sostiene que ningún policía fue convocado para el operativo Umbral

El martes se originó un enfrentamiento entre el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y grupos criminales, el cual dejó como saldo un abatido, cuatro detenidos (tres hombres y una mujer) y la incautación de 70 toneladas de marihuana tras un operativo en el barrio San Jorge, km 3, del distrito de Saltos del Guairá.

La caravana de narcos pasó por 11 comisarías de la Policía y llamativamente, ningún agente de estas unidades la vio pasar.

Durante el levantamiento de pruebas, los intervinientes encontraron documentos personales del comisario principal Osvaldo Javier Andino Gill en la zona de escape utilizado por una estructura narco.

Frente a este hecho, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, confirmó que ningún agente policial participó del operativo Umbral,

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Senad niega presencia policial tras hallazgo de documentos de un comisario en Operación Umbral

“Esos documentos encontraron los efectivos militares y le entregaron al fiscal interviniente. Tengo entendido que fue ahí, en el lugar del hecho, pero la circunstancia desconozco", señaló Rachid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego agregó: “El reporte que yo recibí de parte de mi gente fue que el documento fue encontrado en la zona, cuando los militares estaban rastrillando el lugar”.

El comisario principal Osvaldo Javier Andino Gill señaló que fue convocado para apoyar en el operativo, se le cayó la billetera en la zona y que recién por la mañana se dio cuenta de eso y fue a hacer la denuncia policial.

“La Senad le pidió apoyo al Codi para la parte operativa. Ningún Policía fue convocado para el operativo como tal. Pero tengo entendido que después del operativo ellos fueron a rastrillar la zona”, mencionó el titular de la Senad.

Lea más: Droga incautada: así responde comandante de Policía al titular de Senad

Ante las sospechas y acusaciones por parte de Rachid, sobre dejar el camino libre para el convoy de narcotráfico, el Comandante de la Policía, Carlos Humberto Benítez, aclaró que el control que hace la policía no es vehículo por vehículo. Entonces, cuando no hay información de inteligencia, es muy difícil detectar, porque el tráfico, ellos se mimetizan dentro de lo que es el tráfico

Además, expresó que aunque la Policía Nacional haya realizado numerosos operativos e incautaciones de drogas en zonas de la Senad, nunca intentó desmeritar a la institución.

“Puede que sea una argelería, pero ocurrió. Y no es la primera vez en el mismo lugar y en la misma época. Esa clase de cosas nosotros las hablamos de frente y esto tiene mucha implicancia porque fue un recorrido muy largo”, apuntó Rachid.

“Yo voy a hablar con él, compartir la información que tenemos. Con fiscalía también y que se tomen las decisiones correspondientes. Pero hay cosas que no se pueden negar”, finalizó.