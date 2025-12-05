Buscan a tres adolescentes en Central y Asunción

El Ministerio Público informó sobre la activación de protocolos de búsqueda en tres casos distintos de adolescentes que se encuentran con paradero desconocido en el departamento Central y Asunción. Las unidades fiscales intervinientes solicitaron informes urgentes a la Policía Nacional y pidieron la colaboración de la ciudadanía para dar con los jóvenes.

Desaparición de Yunior Luis Villalba, de 16 años

La fiscal Sonnia Carolina Spezzini, de la Unidad Penal Nº 5 de Luque, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias realizadas en torno a la desaparición de Yunior Luis Villalba Flores, paraguayo, de 16 años, cuyo paradero es desconocido desde el 26 de noviembre.

Spezzini solicitó que se confirme si la búsqueda fue ordenada formalmente y, de no ser así, que se disponga de inmediato. La fiscal recordó a los intervinientes la obligatoriedad de cumplir con los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el informe requerido en un plazo máximo de 24 horas.

La investigación continúa abierta. Cualquier información puede ser comunicada al (0982) 898-228.

Búsqueda de Fabrizio Joaquín Bogado, de 14 años

En otro caso, la fiscal Cyntia Torres dispuso la activación del Protocolo de Búsqueda y Localización de Personas para encontrar a Fabrizio Joaquín Bogado Florentín, de 14 años.

La representante del Ministerio Público dio participación al Departamento de Búsqueda de Personas de la Policía Nacional, a fin de iniciar las tareas investigativas.

La ciudadanía puede aportar datos a la comisaría más cercana o a la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, al teléfono (021) 752 201.

Extravío de Tovias Josué Vergara, de 16 años

La fiscal Claide Acosta también ordenó activar el protocolo de búsqueda para localizar a Tovias Josué Vergara Alderete, de 16 años, reportado como desaparecido por sus familiares.

El joven vestía una musculosa azul, short azul y calzado negro con rayas blancas al momento de ser visto por última vez, el 1 de diciembre, sobre la avenida Pitiantuta casi Concordia, en el barrio Jara de Asunción.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el Departamento Especializado de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130, al (0986) 760-083, al Sistema 911 o a la comisaría más cercana.