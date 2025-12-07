San Patricio: detienen a sospechoso de robo agravado y recuperan dinero hurtado

El informe de la Comisaría 6ta. de este distrito señala que, se inició el operativo que arrojó como resultado la detención de César Javier Zarza (55), sindicado como supuesto autor del asalto. Tras su traslado a la sede policial, los intervinientes realizaron una verificación de rutina.

En uno de los bolsillos del aprehendido encontraron la suma de G. 420.000. Según las autoridades, el monto coincidiría con el dinero denunciado como sustraídos momentos antes. Durante el procedimiento se dio lectura de los derechos constitucionales conforme al Art. 12 de la C.N.

De la intervención participaron el S/O Insp. P.S. Ángel Sarabia y el Suboficial Ayudante P.S. Leandro Sánchez, quienes se desplazaron a bordo del móvil 60. De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento se realizó siguiendo el protocolo de actuación para casos de robo agravado.

Los agentes destacaron la rápida respuesta que permitió recuperar el dinero denunciado. La presencia policial en el lugar generó tranquilidad entre los vecinos del barrio. Tras la aprehensión, el sospechoso quedó bajo resguardo policial.

El caso fue comunicado telefónicamente al agente fiscal de Santa Rosa, abogado Nelson Colman, quien dispuso que el detenido permanezca en la dependencia policial a disposición del Ministerio Público. Además, ordenó la continuidad de las diligencias de rigor para esclarecer completamente el hecho.

